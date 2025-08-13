İnegöl’de kreş faciası! 4 yaşındaki çocuk havuza düştü

Edinilen bilgiye göre, olay,12 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün Süleymaniye mahallesinde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. Kreşte çocuklara yüzme etkinliği yapıldı. Etkinlikte havuz kenarında duran 4 yaşındaki B.D., havuza düştü. Çocuğun havuzda çırpındığını gören, öğretmenler çocuğu havuzdan dışarı çıkarıp ilk müdahalesi yaptılar. B.D daha sonra Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayı öğrenip Acil servise gelen annesi Beyza T., büyük üzüntü yaşadı ve kreş görevlilerine öfke püskürdü. Polis savcılık talimatıyla soruşturma başlattı. Olay sonrası hastaneye gelen baba Hakan D, "Söz konusu kreş ile ilgili hukuki ve yasal olarak ne yapılması gerek varsa yapacağız. Şuanda tek dileğimiz çocuğumuz biran önce sağlığına kavuşması."