İnegöl’de kreş faciası! 4 yaşındaki çocuk havuza düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa İnegöl’de özel bir kreşte 4 yaşındaki B.D., yüzme etkinliğinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Hastanede yaşam mücadelesi veren çocuğun ailesi, “Kreş ile ilgili hukuki mücadelemizi ve yasal olarak ne yapılması gerek varsa yapacağız” diye ifade. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay,12 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün Süleymaniye mahallesinde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. Kreşte çocuklara yüzme etkinliği yapıldı. Etkinlikte havuz kenarında duran 4 yaşındaki B.D., havuza düştü. Çocuğun havuzda çırpındığını gören, öğretmenler çocuğu havuzdan dışarı çıkarıp ilk müdahalesi yaptılar. B.D daha sonra Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayı öğrenip Acil servise gelen annesi Beyza T., büyük üzüntü yaşadı ve kreş görevlilerine öfke püskürdü. Polis savcılık talimatıyla soruşturma başlattı. Olay sonrası hastaneye gelen baba Hakan D, "Söz konusu kreş ile ilgili hukuki ve yasal olarak ne yapılması gerek varsa yapacağız. Şuanda tek dileğimiz çocuğumuz biran önce sağlığına kavuşması."

İnegöl’de kreş faciası! 4 yaşındaki çocuk havuza düştü

İnegöl’de kreş faciası! 4 yaşındaki çocuk havuza düştü

İnegöl’de kreş faciası! 4 yaşındaki çocuk havuza düştü

İnegöl’de kreş faciası! 4 yaşındaki çocuk havuza düştü

İnegöl’de kreş faciası! 4 yaşındaki çocuk havuza düştü

İnegöl’de kreş faciası! 4 yaşındaki çocuk havuza düştü

İnegöl’de kreş faciası! 4 yaşındaki çocuk havuza düştü

Son Haberler
Ordu’da kaçakçılığa geçit yok! Emniyet güçleri bir haftada milyonluk kaçak ürün ele geçirdi
Ordu’da kaçakçılığa geçit yok! Emniyet güçleri bir haftada milyonluk kaçak ürün ele geçirdi
Kazaya karışmıştı: Uzman çavuştan acı haber!
Kazaya karışmıştı: Uzman çavuştan acı haber!
Kur’an kurslarının manevi atmosferini kalemleriyle anlatan öğrenciler ödüllerini aldı
Kur’an kurslarının manevi atmosferini kalemleriyle anlatan öğrenciler ödüllerini aldı
Ordulu öğrenciler Amerika yolcusu
Ordulu öğrenciler Amerika yolcusu
Antalyaspor'a Gambiya dopingi
Antalyaspor'a Gambiya dopingi