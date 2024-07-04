İnek sahibini çifteyle öldürdü

Kaynak: İHA
İnek sahibini çifteyle öldürdü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ineğinin attığı çifte ile hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Alpagut Köyü'nde 52 yaşındaki Nevin Tekin, akşam saatlerinde ineklerini sağmak için ahıra girdi. Kadın, inek sağma makinesini ineğin memelerine bağladı. Bu sırada inek kadına çifte attı.

İneğin darbesiyle yere düşen kadın ve ağır yaralanan Nevin Tekin, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 52 yaşındaki Nevin Tekin, Alpagut köyü camiinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Alpagut Köyü Mezarlığı'nda Tekin'in cansız bedeni gözyaşlarıyla defnedildi.

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