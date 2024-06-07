İnfaz koruma memuru başından vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İHA
İnfaz koruma memuru başından vurulmuş halde bulundu

Malatya'da bir infaz koruma memuru, evinde silahla başında vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, Kazım Karabekir Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda ikamet eden H.K., infaz koruma memuru oğlu Hacı K. (29) ile çay içip bir süre sohbet ettikten sonra ikindi namazını kılmak için camiye gitti.

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Namazını kıldıktan sonra eve geri dönen H.K. oğlunu kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbar sonrası olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

aw222559-03.jpgOlay yerinde inceleme yapan görevliler bir adet silah bulurken, Hacı K.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

aw222559-04.jpgBekar olan Hacı K.'nin Elazığ'da çalıştığı öğrenildi.

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