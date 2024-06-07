İnfaz koruma memuru başından vurulmuş halde bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, Kazım Karabekir Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda ikamet eden H.K., infaz koruma memuru oğlu Hacı K. (29) ile çay içip bir süre sohbet ettikten sonra ikindi namazını kılmak için camiye gitti.

Namazını kıldıktan sonra eve geri dönen H.K. oğlunu kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbar sonrası olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yerinde inceleme yapan görevliler bir adet silah bulurken, Hacı K.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bekar olan Hacı K.'nin Elazığ'da çalıştığı öğrenildi.