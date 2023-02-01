Serveti gözden çıkardı. Merih Demiral'a Ada'dan büyük teklif

Atalanta formasıyla gösterdiği perofrmansla adından söz ettiren Merih Demiral, transfer sezonunun baş aktörlerinden olmaya devam ediyor.

Tuttomercatoweb'e göre Nottingham Forest, Merih Demiral için yaklaşık 25 milyon sterlin teklif ettiği ileri sürüldü. Ancak Merih'in transfer sezonunun son gününde Premier Lig takımına katılma konusunda ikna olmadığı kaydedildi.

İlerleyen süreçte İtalyan ekibi Atalanta bu teklifi kabul ederse Merih Demiral, Nottingham Forest tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu olarak tarihe geçecek.

Bu sezon Atalanta formasıyla 17 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Merih Demiral, bu maçlarda 1 gol kaydetti.