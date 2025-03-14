İngiliz ekonomisi küçülmeye gitti

Kaynak: AA
İngiliz ekonomisi küçülmeye gitti

İngiltere ekonomisi imalat sektöründeki düşüş nedeniyle ocakta aylık bazda yüzde 0,1 daraldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ocak ayına ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, imalat sektöründeki gerileme nedeniyle ekonomi ocakta aylık bazda yüzde 0,1 küçüldü. İngiliz ekonomisi, Aralık 2024'te yüzde 0,4 büyüme kaydetmişti.

İngiltere'de hizmet sektörü ocakta aylık bazda yüzde 0,4 büyürken, imalat sektörü yüzde 0,9, inşaat sektörü yüzde 0,2 daraldı. İmalat sektörü Aralık 2024'te yüzde 0,5 büyümüş, inşaat sektörü ise yüzde 0,2 küçülmüştü.

Öte yandan, İngiliz ekonomisi Kasım 2024-Ocak 2025 aylarını kapsayan çeyreklik dönemde, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,2 büyüdü. Bu büyümede, hizmet sektöründeki hareketlilik etkili oldu.

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