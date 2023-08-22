İngiliz fenomen Georgia Fox dişlerini paylaştı: Türkiye'yi öve öve bitiremedi

Avrupa'da bazı sağlık giderlerinin yüksek maliyetlerde olması özellikle estetik ve diş tedavisi olanların yaşadıklarını sosyal medyada paylaşmasına neden oluyor. İngiliz Sun Gazetesi sosyal medyada yaşanan tartışmaları derledi.

İngiliz fenomen Georgia Fox dişlerini paylaştı: Türkiye'yi öve öve bitiremedi

Avrupa'da sağlık hizmetlerinin pahalı olması nedeniyle tedavi olmak için Türkiye'ye gelenlerin öncesi sonrası paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor. The Sun'da yer alan haberi Ayla Soğuksu derledi.

Samimi Haber’de yer alan habere göre, İmplant ve estetiği için İngiltere'den Türkiye gelen gençlerin paylaşımlarında Türkiye'de diş tedavisinin ucuz olduğunu ve daha steril bir ortam bulunduğu belirtildi.

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DİŞLERİNİ TİKTOK'TA PAYLAŞTI

Georgia Fox adlı genç kızın sosyal medyada dişlerinin piyano tuşuna benzediği yazılması üzerine tiktok'tan “Açıkçası dişlerim için Türkiye'ye asla gitmemem gerektiğini söyleyen binlerce yorum alıyorum. Bütün bunlar boş.Ama İngiltere'deki bir dişçiye giden bir kızı gördüm. Dişlerini mahvettiler.Hepsi harap.İnsanlar Türkiye'de diş yaptırmanın kötü olduğunu söylüyor. Üzgünüm ama buna katılmıyorum" yazdı.

Georgia dişlerinin görünüşünden her zaman nefret etmişti ve bunun kendine olan güvenini sarstığını düşünüyordu. Mayıs 2023'te Antalya'ya giderek kaplama yaptırdı. Yolculuğunun her adımını belgeledi ve yeni set takılmadan önce azı dişlerinin nasıl tıraşlandığını gösterdi.

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TÜRK DİŞ HEKİMLERİ ÇOK İYİ

Paylaşımlarına gelen yprumlar asla yapmaması yönünde olsa da Georgia takipçilerine şunları söyledi: “Türk diş hekimlerinin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çok daha temizler. Bu daha iyi. Bu yüzden kimsenin ne dediği umurumda değil. Dişlerimden memnunum tamam mı?"

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2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDEN 746 BİN KİŞİ SAĞLIK İÇİN GELDİ

Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ) verilerine göre 2019 yılında sağlık turizmi ve turistiğin sağlığı kapsamında ülkemizde 701.046 hasta sağlık hizmeti aldı. Sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 2019 yılında 1 milyon 492 bin 438 ABD Doları tutarında gerçekleşmişti.

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PANDEMİDE SAYI AZALDI

2020 yılında yaşanan küresel salgın sebebiyle sağlık turisti sayısında gözle görülür bir azalma meydana gelmiştir. 407 bin 423 hasta, sağlık hizmeti almak için Türkiye’yi tercih etmiştti. Sağlık turizmi ve tıbbi nedenlerle gelen yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri, 2020 yılında 1 milyon 164 bin 779 dolara geriledi.

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2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE 746 BİN KİŞİ GELDİ

2021 yılında 670 bin 730 kişi sağlık hizmeti almış ve buradan elde edilen gelir 1 milyon 726 bin 973 ABD doları tutarında gerçekleşti. 2022 yılında toplam 1 milyon 258 bin 382 kişi sağlık hizmeti almak için ülkemize gelmiş ve buradan elde edilen gelir 2 milyon 119 bin 59 ABD doları tutarında gerçekleşmişti. 2023’ün ilk iki çeyreğinde toplam 746 bin 290 kişi sağlık hizmeti almak için ülkemize gelmiş ve buradan elde edilen gelir 1 milyon 33 bin 942 ABD doları tutarında gerçekleşmişti.

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Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşlar sırasıyla; Kadın hastalıkları, iç hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz, şeklindedir.

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