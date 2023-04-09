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İngiliz gazetesinden seçim analizi: Erdoğan defteri kapanabilir

İngiliz gazetesi Sunday Times 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler ve Kılıçdaroğlu ile ilgili bir analiz yayınladı. Analizde “Erdoğan defteri kapanabilir” ifadeleri yer aldı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 15:06
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İngiliz gazetesinden seçim analizi

İngiliz gazetesinden seçim analizi: Erdoğan defteri kapanabilir
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İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Times, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı.

Sunday Times'ın Türkiye ve Orta Doğu muhabiri Louise Callaghan imzalı haberde, “Kemal Kılıçdaroğlu: 74 yaşındaki Türk alim Erdoğan defterini kapatmak istiyor” başlığı kullanıldı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hakkında içinde CHP’nin de dahil olduğu Millet İttifakı’ndan bir partiden bir siyasetçinin, “Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesi dar görüşlülük. Ne kadar esnek olmadıklarını gösteriyor. Her zaman kaybeden adamı aday gösteriyorlar” sözlerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu’na desteğin giderek arttığına dikkat çekilen ve Kılıçdaroğlu’nun adaylığının karşılık gördüğünün belirtildiği haberde, “Fakat Kılıçdaroğlu’nun destekçileri usta siyasetçinin zamanının geldiğini düşünüyor” yorumu yapıldı.

Gazeteye konuşan deneyimli bir Türk iş insanı ise, “Türkiye artık karizmadan bıkmış olabilir” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan övgüye gönderme yaptı. Sunday Times’taki haberde, “Geçen ay belki de kariyerinin en büyük siyasi zaferini elde etti. Aralarında milliyetçiler, muhafazakarlar ve laiklerin de olduğu altı muhalefet partisinin desteğini aldı bir de HPD’nin desteğini aldı” denildi.

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