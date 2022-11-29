Enerji krizinin pençesindeki İngiltere'den yeni hamle: Para saçacaklar

Hükümet, enflasyonun son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, halkın enerjiyi bilinçli ve verimli bir şekilde kullanılmasını teşvik eden “Hane halkına destek” adlı bir kitlesel iletişim kampanyasını yürürlüğe soktu.

İLK ADIM OLARAK TAVSİYELERİN YER ALDIĞI İNTERNET SİTESİ AÇILDI

Kampanyanın ilk adımı olarak ise, evlerde ısı yalıtımının artırılması, su ve kalorifer kazanlarının derecelerinin azaltılması ve evlerin kullanılmayan alanlarındaki kalorifer peteklerinin kapatılması gibi tavsiyelerin yer aldığı resmi bir internet sitesi (helpforhouseholds.campaign.gov.uk) kullanıma açıldı.

TASARRUF TAVSİYELERİ

İnternet sitesinde kalorifer kazanının sıcaklık ayarının kısılmasıyla yılda 100 sterlin, kullanılmayan peteklerin kapatılmasıyla 70 sterlin, kapı ve pencerelere ısı yalıtımı yapılmasıyla ise yılda 70 sterlin tasarruf edebileceği belirtildi.

KAMPANYANIN MALİYETİ 25 MİLYON STERLİN

İngiliz hükümeti tarafından iletişim kampanyasının toplam maliyeti hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, İngiliz The Times gazetesinin konuya ilişkin haberinde kampanyanın kamuya maliyetinin yaklaşık 25 milyon sterlin seviyesinde olduğu öne sürüldü.

İngiliz hükümetinin Sosyal Konut Proje ve Planlamasından Sorumlu Devlet Bakanı Michael Gove, daha önce, “Yapacağımız ve yapmamız gereken şey, insanları enerji kullanımının nasıl en aza indirileceği konusunda yetkili tavsiye kaynaklarına yönlendirmek.” İfadesini kullanmıştı. (AA)