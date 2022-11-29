29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Enerji krizinin pençesindeki İngiltere'den yeni hamle: Para saçacaklar

Enerji krizinin pençesindeki İngiltere'den yeni hamle: Para saçacaklar

İngiltere'de hükümet, enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle vatandaşlarının enerjiyi daha tasarruflu ve etkin kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla kitlesel bir kampanya başlattı. Hükümetin kampanya kapsamında 25 milyon sterlin harcaması bekleniyor.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 22:10
Takip Et

İngiliz hükümeti vatandaşlara tasarruf yöntemlerini anlatacağı kampanyada milyonlarca sterlin harcayacak

Enerji krizinin pençesindeki İngiltere'den yeni hamle: Para saçacaklar
+
Aa
-

Hükümet, enflasyonun son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, halkın enerjiyi bilinçli ve verimli bir şekilde kullanılmasını teşvik eden “Hane halkına destek” adlı bir kitlesel iletişim kampanyasını yürürlüğe soktu.

İLK ADIM OLARAK TAVSİYELERİN YER ALDIĞI İNTERNET SİTESİ AÇILDI

Kampanyanın ilk adımı olarak ise, evlerde ısı yalıtımının artırılması, su ve kalorifer kazanlarının derecelerinin azaltılması ve evlerin kullanılmayan alanlarındaki kalorifer peteklerinin kapatılması gibi tavsiyelerin yer aldığı resmi bir internet sitesi (helpforhouseholds.campaign.gov.uk) kullanıma açıldı.

TASARRUF TAVSİYELERİ

İnternet sitesinde kalorifer kazanının sıcaklık ayarının kısılmasıyla yılda 100 sterlin, kullanılmayan peteklerin kapatılmasıyla 70 sterlin, kapı ve pencerelere ısı yalıtımı yapılmasıyla ise yılda 70 sterlin tasarruf edebileceği belirtildi.

KAMPANYANIN MALİYETİ 25 MİLYON STERLİN

İngiliz hükümeti tarafından iletişim kampanyasının toplam maliyeti hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, İngiliz The Times gazetesinin konuya ilişkin haberinde kampanyanın kamuya maliyetinin yaklaşık 25 milyon sterlin seviyesinde olduğu öne sürüldü.

İngiliz hükümetinin Sosyal Konut Proje ve Planlamasından Sorumlu Devlet Bakanı Michael Gove, daha önce, “Yapacağımız ve yapmamız gereken şey, insanları enerji kullanımının nasıl en aza indirileceği konusunda yetkili tavsiye kaynaklarına yönlendirmek.” İfadesini kullanmıştı. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
1
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
2
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
3
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
4
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
5
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
6
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿İmamoğlu’ndan bütçe mesajı: Tek kuruşuna zeval gelmez
7
﻿İmamoğlu’ndan bütçe mesajı: Tek kuruşuna zeval gelmez
﻿İmamoğlu’ndan bütçe mesajı: Tek kuruşuna zeval gelmez
﻿Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan işletme sahibine ceza verildi
﻿Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan işletme sahibine ceza verildi
﻿Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan işletme sahibine ceza verildi
﻿Başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Deniz yaralandı
﻿Başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Deniz yaralandı
﻿Başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Deniz yaralandı
﻿Karısını demir çubukla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
﻿Karısını demir çubukla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
﻿Karısını demir çubukla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
﻿Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 düzensiz göçmen yakalandı
﻿Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 düzensiz göçmen yakalandı
﻿Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 düzensiz göçmen yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.