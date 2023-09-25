İngiliz kabine ofisinin baş farecisinden kötü haber

İngiltere'de Birleşik Krallık Başbakanı ile Hazine Şansölyesi'nin resmi konutlarını ve ofislerini barındıran Downing Street’in kedisi Larry'nin durumu ciddiyetini koruyor.

İngiliz kabine ofisinin baş farecisinden kötü haber

İngiltere'nin resmi fare avcısı kedi Larry'in sağlık sorunları İngiltere'nin gündeminde. İngiltere'de Birleşik Krallık Başbakanı ile Hazine Şansölyesi'nin resmi konutlarını ve ofislerini barındıran Downing Street’de "Kabine ofisinin baş farecisi" olarak görev yapan kedi Larry için "En kötüsüne hazırlıklı olun" açıklaması yapıldı.

Kedi Larry'nin hayranları, Downing Street'in kedi avcısı Larry'nin ciddi şekilde rahatsız olduğundan giderek daha fazla endişeleniyor. 10 Numaralı yetkililer geçtiğimiz günlerde en kötüsüne "hazırlandıklarını" söyledi. 16 yaşındaki kedinin bir süredir hava koşullarından olumsuz etkilendiği bilgisi verildi.

ngiliz-kabine-ofisinin-bas-farecisinden-kotu-haber-yenicag1.jpg

2011'de siyah bir sıçanın bir televizyon canlı yayını sırasında konutun kapısından geçerken görülmesinden sonra, Londra'daki Battersea Hayvan Barınağı'ndan alınan Larry göreve başlamıştı.

"Güçlü yırtıcı dürtüleri" olduğu söylenen Larry'nin sıçan ve farelerle mücadele görevi için iyi bir aday olduğu söylenmişti.

ingiliz-kabine-ofisinin-bas-farecisinden-kotu-haber-yenicag.jpg

Larry, 1989'da Margaret Thacther döneminde başbakanlık konutunun etrafında gezerken sahiplenilen ve 1997'de emekliye ayrılan sokak kedisi Humprey'den sonra bu görevi alan ilk kedi.

Larry'nin gayrıresmi Twitter hebasında Theresa May'in konuta gelişine ithafen "İyi bir kedi kuaförü bilen var mı? Çarşamba günü birisi üzerinde iyi bir izlenim bırakmak gerekiyor" yazmıştı.

İlgili Haberler
Kedileri öldürüyor çaresi yok. Dünyada gittikçe yaygınlaşıyor
Kediye tekmeye meydan dayağı. Evire çevire dövdü
Kedinin cesareti görenleri şoke etti. Bu yüreklilik birçok insanda yok
Kedi ile ayının ekmek kavgası kameraya yansıdı
Yavru kedilere ulaşmak için duvarı deldiler
Yavru kedilere ulaşmak için duvarı deldiler
Anne kedinin dokunaklı ziyareti. Yavrusunu acile taşıdı
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Son Haberler
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti Ekonomi
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti Güncel
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota Güncel
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler Güncel
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem Güncel
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem