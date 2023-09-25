İngiliz kabine ofisinin baş farecisinden kötü haber

İngiltere'nin resmi fare avcısı kedi Larry'in sağlık sorunları İngiltere'nin gündeminde. İngiltere'de Birleşik Krallık Başbakanı ile Hazine Şansölyesi'nin resmi konutlarını ve ofislerini barındıran Downing Street’de "Kabine ofisinin baş farecisi" olarak görev yapan kedi Larry için "En kötüsüne hazırlıklı olun" açıklaması yapıldı.

Kedi Larry'nin hayranları, Downing Street'in kedi avcısı Larry'nin ciddi şekilde rahatsız olduğundan giderek daha fazla endişeleniyor. 10 Numaralı yetkililer geçtiğimiz günlerde en kötüsüne "hazırlandıklarını" söyledi. 16 yaşındaki kedinin bir süredir hava koşullarından olumsuz etkilendiği bilgisi verildi.

2011'de siyah bir sıçanın bir televizyon canlı yayını sırasında konutun kapısından geçerken görülmesinden sonra, Londra'daki Battersea Hayvan Barınağı'ndan alınan Larry göreve başlamıştı.

"Güçlü yırtıcı dürtüleri" olduğu söylenen Larry'nin sıçan ve farelerle mücadele görevi için iyi bir aday olduğu söylenmişti.

Larry, 1989'da Margaret Thacther döneminde başbakanlık konutunun etrafında gezerken sahiplenilen ve 1997'de emekliye ayrılan sokak kedisi Humprey'den sonra bu görevi alan ilk kedi.

Larry'nin gayrıresmi Twitter hebasında Theresa May'in konuta gelişine ithafen "İyi bir kedi kuaförü bilen var mı? Çarşamba günü birisi üzerinde iyi bir izlenim bırakmak gerekiyor" yazmıştı.