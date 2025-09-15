İngiliz mahkemesinin casusluk davasında verdiği karar ortalığı karıştırdı

Christopher Cash ve öğretmen Christopher Berry hakkında Çin adına bilgi toplama suçlamasıyla açılan davada savcılık makamı kanıtların yetersiz olduğunu açıklayarak soruşturma ve kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Savcı Tom Little, mahkemede yaptığı açıklamada “Bu davayı devam ettirmek için elimizde yeterli delil yok” dedi.

İki sanık, 2021-2023 yılları arasında devletin güvenliği ve çıkarlarını tehlikeye atacak bilgileri toplamakla suçlanıyordu. Ancak İngiltere Kraliyet Savcılığı, delillerin dava açmaya yetmediğini belirtti.

SANIKLARIN TEPKİSİ

Parlamentoda Çin Araştırma Grubu’nda görev aldığı bilinen Christopher Cash, karardan sonra yaptığı açıklamada “Adaletin yerini bulmasından dolayı rahatladım” dedi. Cash, iki yıl süren yargı sürecini “bir kâbus” olarak nitelendirdi. Avukatı Henry Blaxland KC ise müvekkilinin meslektaşları tarafından desteklendiğini vurguladı.

ÇİN VE İNGİLTERE ARASINDA GERİLİM

Çin Büyükelçiliği, davanın başından beri suçlamaları “asılsız ve siyasi amaçlı” olarak nitelendirmişti. Pekin yönetimi, İngiltere’yi “Çin karşıtı siyasi manipülasyona son vermeye” çağırdı. Londra hükümeti ise Çin’in, siyaset, savunma ve iş dünyasında etkili bir casusluk ağı kurmaya çalıştığını öne sürüyor.

Bu tartışmaların gölgesinde, daha önce İngiltere iç istihbarat servisi MI5’in, avukat Christine Lee’nin Parlamento’ya sızdığı ve bir milletvekilini finanse ettiği yönündeki uyarısı hatırlatıldı. Ayrıca iş insanı Yang Tengbo da Çin adına casusluk yaptığı iddiasıyla ülkeye girişten men edilmişti. Her iki isim de suçlamaları reddetmişti.

Mahkeme kararıyla Cash ve Berry hakkında “beraat” hükmü verildi. Ancak İngiltere İçişleri Bakanlığı, kararın ardından yaptığı açıklamada “iddiaların ciddiyetine rağmen davanın düşmesinin hayal kırıklığı yarattığını” bildirdi.