İlk engelli astronot uzaya gidiyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) yaptığı açıklamalara göre; 13 yıl içindeki ilk yeni astronot grubunu oluşturulmaya başlandı. Yeni grupta beş kariyer astronotu, 11 yedek astronot ve fiziksel engelli bir astronot yer alacağı belirtildi. Yeni astronotlar, 2023 baharında ESA’nın Avrupa Astronot Merkezinde 12 aylık bir temel eğitim programında yer alacak.

ESA yeni astronot grubu ile birlikte yeni hedefler yönelik çalışmaların hız kazanacağını belirtirken Uluslararası Uzay İstasyonunda alçak Dünya yörüngesinde görev yapmanın yanı sıra Ay’a ve ötesine uzanan keşiflerde de görev yapacakları açıklandı.

İLK ENGELLİ ASTRONOT

İlk engelli astronot konumunda bulunan John McFall, 19 yaşındayken bir motosiklet kazası geçmesi sonrasında bacağını kaybetmişti. Pes etmeyen McFall, profesyonel bir atletizm sporcusu oldu. Başarılı sporuc Birleşik Krallık adına Pekin’deki 2008 Paralimpik Oyunlarında da başarısını sergiledi.

ESA’nın fiziksel engelli insanları uzay gemisinde nasıl barındıracağını daha iyi anlamasına yardımcı olacak ve sonunda kendisi uzaya seyahat edebilecek olarak tanımlandı.