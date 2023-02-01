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34 yıl sonra kamera karşısına geçti. İngiliz polisi izdihamdan dolayı özür diledi

1989'da İngiltere'de futbol maçı öncesi yaşanan izdihamdan dolayı İngiliz polisi, 34 yıl sonra özür diledi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 13:20
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İngiliz polisi özür diledi

34 yıl sonra kamera karşısına geçti. İngiliz polisi izdihamdan dolayı özür diledi
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İngiltere’de 15 Nisan 1989’da Nottingham Forest ve Liverpool arasında oynanması planlanan FA Kupası yarı final maçından önce Hillsborough Stadyumu’nda izdiham çıkmış, 97 kişi yaşamını yitirmiş ve 766 kişi de yaralanmıştı.

Söz konusu izdiham hakkında 2017’de yayımlanan ‘Hillsborough Aileleri Raporu’nda bu facianın polis hataları nedeniyle yaşandığı ifade edilmişti.

Söz konusu raporun ardından Polis Akademisi ve NPCC, izdihamdan 34 yıl sonra özür diledi.

Polis Akademisi CEO’su Andy Marsh, trajediye ilişkin yaptığı açıklamada, “Polis, Hillsborough trajedisinde kaybedilenleri ve Hillsborough felaketinden bu yana geçen yıllar içinde bundan derinden etkilenenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Çok yanlış hareket ettiğimiz için üzgünüz. O gün yaşanan trajedinin ana nedeni polis teşkilatıydı. Trajedinin, etkilenenlerin hayatlarını karartmaya devam ettiğini ve etmeye devam edeceğini biliyoruz” dedi.

NPCC Başkanı Martin Hewitt ise, “Toplu olarak, Hillsborough felaketinden bu yana yapılan değişiklikler, o gün ve sonrasındaki korkunç polis başarısızlıklarının bir daha asla yaşanmamasını sağlamayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

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