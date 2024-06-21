Prenses ekonomi sınıfında uçtu, bavulunu kendi taşıdı. Ya, AKP'li olsaydın bunlar başına gelmezdi. Altına çakarlı araba da verirdik

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Prenses ekonomi sınıfında uçtu, bavulunu kendi taşıdı. Ya, AKP'li olsaydın bunlar başına gelmezdi. Altına çakarlı araba da verirdik

İngiliz Kraliyet ailesinin üyelerinden Prenses Beatrice, 2024 Cannes Lions Festivali'ne ekonomi sınıfı ile uçtu.

Prens Andrew ve Sarah Ferguson'un 35 yaşındaki kızı Prenses Beatrice, Londra Luton Havalimanı'ndan İngiltere'nin popüler düşük maliyetli havayolunu kullanarak Güney Fransa’ya uçtu.

Prenses Beatrice’in uçağa binerken bavulunu kendi taşıması ise dikkatlerden kaçmadı ve çevredekiler o anı fotoğrafladı.

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Yazılım markası Afiniti'de tam zamanlı olarak ortaklıklar ve stratejiden sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışan merhum Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice, Journal House'da düzenlenen "Yapay Zeka Çağında Duygusal Zeka" paneline katılmak için Cannes'a geldi.

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Disleksi hastası olan Beatrice konuşması sırasında disleksi ile mücadelesinin teknoloji alanında kariyer yapma arzusunda nasıl bir rol oynadığını paylaştı.

Teknolojinin kendisi olabilmesi için kendisine alan verdiğini söyleyen Prenses Beatrice, sözlerini “Nereden geldiğinizin, ne yaptığınızın bir önemi yok. Eğer teslim edebilirseniz… bu benim için teknoloji sektörünün en heyecan verici yanıdır.” diyerek noktaladı.

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