İngiliz The Guardian gazetesinden seçim analizi: Erdoğan daha kırılgan görünüyor

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin tarihi yaklaşırken Türk medyasında olduğu gibi yabancı medya kuruluşlarında da Türkiye analizleri sık sık yer almaya başladı.

İngiltere’nin en büyük basın kuruluşlarından olan The Guardian/Observer kuruluşu, ‘Erdoğan daha kırılgan görünüyor’ başlıklı bir seçim değerlendirmesine yer verdi.

Gazete yaptığı analize, Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla başlarken, "Gerçek ne olursa olsun, bu olay, Türk hayatının neredeyse her alanına hakim olan, iç, güvenlik ve dış politikayı kişisel olarak dikte eden otoriter bir figürün bir hesaplaşma ve değişim zamanının geldiğine dair artan bir duyguya katkıda bulundu" ifadelerini kullandı.

‘’ERDOĞAN ALIŞILMADIK BİR ŞEKİLDE KILIÇDAROĞLU’NUN GERİSİNDE KALDI’’

Türkiye’de yapılan anketlere değinen yazıda, ''Erdoğan'ın anketlerde alışılmadık bir şekilde, cumhurbaşkanı rakibi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve altı partili muhalefet ittifakının lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kalması, siyasi zeminin değişmekte olabileceğinin bir işareti olarak görülebilir. İstanbul ve Ankara’da kaybedilen seçimler parlamentodaki kontrolün de kaybedilebileceğini gösteriyor'' denildi.

ENFLASYON VE EKONOMİK KRİZ HAKKINDA YAZDILAR

Olağanüstü enflasyon ve ekonomik kriz hakkında da görüş belirtilen yazıda, "Herkesi etkileyen bu tür sorunlar, iktidar partisinin geleneksel olarak dayandığı kırsal tabanı zayıflatabilir. Depremlere hükümetin yetersiz kaldığı algısı ve devletin göz yumduğu yolsuz inşaat uygulamalarına duyulan öfke de birçok seçmeni etkileyebilir" denildi.

''HALKIN TEPKİSİNİN ARTMASINI ENGELLEYEMEDİ''

Anayasal değişikliklerede dikkat çekilen yazıda, "Erdoğan tarafından yapılan ve kendisine geniş yürütme yetkileri veren anayasal değişiklikler, ülkenin sorunlarından birinci derecede ve kişisel olarak sorumlu tutulduğu anlamına geliyor. Bağımsız eleştirmenleri ve medyayı susturmaya yönelik agresif çabaları halkın tepkisinin artmasını engelleyemedi" ifadeleri kullanıldı.

''İSLAMİLEŞTİRME HAREKETLERİ ARTIK GERİ TEPİYOR''

Türkiye'de siyasallaşan din kurumu üzerine de yorumda bulunan gazete, "Erdoğan'ın İslami inançlarından kaynaklanan, kadının temel rolünün çocuk yetiştirmek ve ev kadını olması gerektiği yönündeki ısrarı"nı hatırlatan gazete, "Daha önce başörtüsü yasağını kaldırmasını memnuniyetle karşılayan ancak didaktik davranışlarına kızan daha yaşlı, daha muhafazakar kadınların yanı sıra genç seçmenleri de yabancılaştırma tehdidi oluşturuyor" yorumunda bulundu.

Erdoğan'ın, toplumu "İslamileştirme" politikalarını "Atatürk'ün laik mirasını ortadan kaldırma çabasının bir parçası" olarak nitelendiren gazete, bu politikaların da "artık geri teptiğini" yazdı.