İngilizler şokta. Verileri sızdırıldı

Qilin adlı fidye yazılımcı grup, 3 Haziran'da NHS'e kan testleri konusunda hizmet veren Synnovis adlı şirketin dijital altyapısına saldırarak binlerce İngiliz'in verilerini çalmış ve fidye talebinde bulunmuştu. NHS ve Synnovis, bugün yaptıkları ayrı açıklamalarda bu verilerin Telegram ve darkweb'de yayınlandığını doğruladı.

Synnovis, bugünkü açıklamasında "Dün gece siber saldırıyı üstlenen bir grup, Synnovis'e ait olduğunu iddia ettikleri verileri internete sızdırdı. Bu durumun toplum için kaygı verici olduğunun farkındayız. Verilerin analizi halen devam etmektedir. NHS, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve diğer ortaklarla birlikte yürütülen bu analiz, verilerin Synnovis sistemlerinden çalınıp çalınmadığını ve içerdikleri bilgileri doğrulamayı amaçlamaktadır" dedi.

NHS ise "NHS İngiltere'ye, siber suç grubunun dün gece Synnovis'e ait olduğunu iddia ettiği ve bu saldırının bir parçası olarak çalınan verileri yayınladığı bilgisi verildi" açıklamasını yaptı. İngiliz basını ise siber suç grubunun hasta adları, doğum tarihleri, NHS numaraları ve kan testi sonuçları dahil yaklaşık 400 GB veriyi paylaştığını bildirdi.