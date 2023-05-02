İngilizlerin ünlü gazetesi seçimlerin kaderini açıkladı

İngiliz gazetesi The Thimes seçimlerin kaderini açıkladı. Yayınlanan analizde “Sünni seçmen artık Erdoğan’ı daha seküler bir vizyon sunan rakibi karşısında kurtarmaya yetmeyecektir” ifadeleri yer aldı.

İngilizlerin ünlü gazetesi seçimlerin kaderini açıkladı

İngiliz gazetesi The Times, Türkiye’de yaklaşan seçim süreci ile ilgili kapsamlı bir haber daha yayınladı. Gazetenin Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith imzalı haberde, “Rakip hacı, Erdoğan’ın muhafazakalar üzerindeki etkisini azaltıyor” başlığını kullanarak, “Sünni seçmen artık Erdoğan’ı daha seküler bir vizyon sunan rakibi karşısında kurtarmaya yetmeyecektir” yorumunu yaptı.

Smith, Nevşehir’deki Hacıbektaş’a giderek nabız yoklarken, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Alevi çıkışı” sonrasındaki durumu da hatırlattı. Geçmişte Alevilere uygulanan şiddetin hatırlatıldığı haberde, “Kılıçdaroğlu sonunda sosyal medya videosunda bu konuyu gündeme getirdi. Ana akım medyada muhalefet kendine çoğunlukla yer bulamıyor fakat Kılıçdaroğlu’nun Twitter’daki videosu 30 milyon izlendi. Kılıçdaroğlu bir tabuyu kırdı” ifadeleri kullanıldı.

“ZORLU BİR MÜCADELEYLE KARŞI KARŞIYA”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına iktidar yanlısı kişilerden eleştiriler geldiğine de dikkat çekilirken, “Kılıçdaroğlu kısa bir süre önce Konya’da bir miting düzenledi ve geniş katılım sağladı. Nevşehir’de konuştu fakat CHP’nin yerel yönetimleri Kılıçdaroğlu’nun zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunu söyledi” yorumuna yer verildi.

Gazete, Hacıbektaş’ta farklı görüşlerin devam ettiğini hatırlatırken, “Sokaklarda ayrım net. Erdoğan’dan bıkan bir taksi şoförü, ‘Ekonomi kötü. Yeni fikirleri olan birisine ihtiyacımız var” yorumunu yaparken bir işletme sahibi olan Ömer Onal isimli bir vatandaş ise ‘Ekonomik sorun ve ekonomik kriz yok. Ben mutluyum ve onun yine kazanacağından kesinlikle eminim’ dedi” ifadeleriyle makale son buldu.

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