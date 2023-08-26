İngilizlerin Yunanistan yolculuğu kabusa döndü

İngiliz Jet2'nin Manchester'dan Yunan Adası Korfu'ya gidecek yolcu uçağının yolcuları uçakta 3 saatten fazla beklemek zorunda kaldı.

İngilizlerin Yunanistan yolculuğu kabusa döndü

İngiliz Jet2'nin Manchester'dan Yunan Adası Korfu'ya gidecek yolcu uçağının yolcuları uçakta 3 saatten fazla beklemek zorunda kaldı.

Aktarılan bilgiye göre; Uçak Korfu'ya iniş için hazırlandığı sırada uygun park pozisyonu olmadığı bilgisi verildi. Kokpit ekibi de bir süre havada tur attıktan sonra Atina'ya zorunlu iniş yaptı.

Atina meydanında uçakta saatlerce beklemek zorunda kalan yolcular, klimanın da çalışmadığı uçak içinde adeta perişan oldu.

Saatler süren beklemenin ardından uçak Korfu'ya hareket etti.

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