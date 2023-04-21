İngiltere Başbakan Yardımcısı zorbalık suçlamalarından sonra istifa etti

İngiltere’de Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, kendisine yönelik zorbalık iddialarına ilişkin bir soruşturmanın sonuçlanmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Bağımsız bir araştırmacı tarafından yürütülen Raab hakkındaki inceleme, onun Dışişleri Bakanı, Brexit Bakanı ve Adalet bakanı olarak görev yaptığı sıradaki davranışlarıyla ilgili sekiz resmi şikayeti ortaya koydu.



İSTİFASINI TWITTERDAN DUYURDU

Raab, Twitter'da yayınladığı istifa mektubunda, resmi bir soruşturmanın kendisine yöneltilen bazı iddiaları haklı bulmasının ardından istifa etmeye karar verdiğini açıkladı.

Bakan, "Soruşturmayı ben istedim ve herhangi bir zorbalık bulgusuna ulaşılması halinde istifa edeceğimi taahhüt ettim. Sözümü tutmanın önemli olduğuna inanıyorum. Bana yöneltilen iddiaların ikisi hariç hepsini reddediyorum. Dört buçuk yıl boyunca bir kez bile kimseye küfür etmedim bağırmadım, bir şey fırlatmadım ya da kasıtlı olarak kimseyi küçümsemeye çalışmadım" ifadelerini kullandı.

