İngiltere Başbakanı barınakta yemek verdiği evsize ‘Ne iş yapıyorsun’ dedi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Noel arifiesinde evsizler barınağında yemek dağıttığı görüntülerle gündeme geldi. Sunak, görüntüler nedeniyle "halktan kopuk olmakla" eleştirildi.

730 milyon sterlinlik servetiyle kraliyet ailesinin iki katı zengin İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın evsiz barınağında yemek dağıtırken gerçekleştirdiği sohbeti, "halktan kopuk" eleştirilerini üzerine çekti.

Sunak ile evsiz Dean arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu. İngiltere Başbakanı Dean isimli kişiye, "Ne işle meşgulsün? İş dünyasında mı çalışıyorsun?" diye sordu, "Hayır, aslına bakarsınız şu anda evsiz bir insanım" yanıtı üzerine "bankacılık veya finans alanında çalışmak isteyip istemediği" sorusunu yöneltti.

Dean, "Önce Noel'i atlatmak istiyorum" diyerek ekledi: "Burasının bana geçici barınma bulmasını umuyorum ki, sokakta kalmayayım."

Sunak daha önce de öğrencilik yıllarında verdiği bir röportajla dünya gündeminde yer bulmuştu. Sunak 2000'li yılların başında verdiği ve "hiç işçi sınıfından arkadaşı olmadığını" söylediği bir röportajla gündeme gelmişti. Röportajı verdiği sırada henüz 21 yaşında olan Sunak, Orta Sınıflar adlı bir dizinin parçası olarak BBC'ye konuşmuştu. Sunak, BBC'ye verdiği röportajında "aristokrat arkadaşlarım var, üst sınıf arkadaşlarım var, bilirsiniz, işçi sınıfı arkadaşlarım var" demiş sonrasında ise ifadesini düzelterek "İşçi sınıfı değil" ifadelerini kullanmıştı. Sözkonusu röportajdaki ifadesi de Sunak'ın siyasi hayatında sürekli önüne gelmiş ve biraz başını ağrıtmıştı.

MAL VARLIĞI

Sunday Times'a göre Sunak ve modacı eşi Akshata Murty'nin serveti 730 milyon sterlin, yani Türk Lirası ile yaklaşık 15 milyar 400 milyon. Sunak'ın dünyanın çeşitli yerlerindeki dört mülkünün toplam değeri 15 milyon sterlin, yani 317 milyon TL olarak hesaplanıyor.