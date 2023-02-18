İngiltere Başbakanı Sunak: Ukrayna'ya askeri desteği iki katına çıkarma zamanı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Uluslararası güvenlik politikaları konulu Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı. Sunak, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardımın yapılması gerektiğini söyleyerek, "İngiltere, dünyada Ukrayna'ya tank sağlayan, pilot ve denizci yetiştiren ilk ülke oldu. 2022'de İngiltere Ukrayna'ya 2,3 milyar GBP sağladı ve 2023'te bunu yakalamayı planlıyoruz. Ukrayna'nın daha fazla top, zırhlı araç ve hava savunmasına ihtiyacı var. Bu yüzden askeri desteğimizi ikiye katlamanın zamanı geldi. Putin bu savaşı başlattığında kararlılığımızın sarsılacağını düşünüyordu. Şimdi bile cesaretimizi kaybedeceğimize inanıyor. Ama o zaman da yanıldığını kanıtladık, şimdi de yanıldığını kanıtlayacağız. Ukrayna'nın savaşı kazanmak için askeri bir stratejiye ve barışı kazanmak için siyasi bir stratejiye ihtiyacımız var. Bu da uluslararası hukuku desteklemek demek. Rusya tüm dünyaya hesap vermeli. Uluslararası Ceza Mahkemesi aracılığıyla Rusya'nın Buça, İrpin, Mariupol ve başka yerlerde işlediği savaş suçlarının hesabını adalet önünde verdiğini herkes görmeli. Birlikte Ukrayna'nın şehirlerini Rus bombalarından ve İran insansız hava araçlarından korumasına yardım etmeliyiz. İşte bu nedenle İngiltere, Ukrayna'ya daha uzun menzilli silahlar sağlayan ilk ülke olacak. Ukrayna'ya en gelişmiş hava savunma sistemlerini vermek ve uluslarını savunmak için ihtiyaç duydukları hava kuvvetlerini inşa etmek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, KARADENİZ TAHIL KORİDORUNUN BAŞARILI ŞEKİLDE İŞLEMESİNDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR"

Sunak, İstanbul Tahıl Anlaşması'na da değinerek, "BM aracılığıyla uluslararası işbirliğinin güzel bir göstergesi oldu. Türkiye, Karadeniz tahıl koridorunun başarılı şekilde işlemesinde önemli bir rol oynuyor. Mart ayında anlaşmanın yenilenmesi gerekiyor. Toplu halde çabalarımızı bu anlaşmanın yenilenmesi için göstermeli ve tahıla ihtiyacı olan ülkelere akmasını sağlamaya devam etmeliyiz" dedi.

