İngiltere Başbakanı Sunak Ukrayna’ya destek şartlarını açıkladı

İtalya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nin ardından basın açıklaması yapan İngiltere Başbakanı Sunak, zirvenin yapay zeka güvenliği, düzensiz göç ve insan kaçakçılığı gibi konuları ele aldığını belirtti.

Sunak, Çin'in bölgesel ve küresel riskler taşıyan eylemlerine vurgu yaparak aynı zamanda Rusya'ya askeri destek sağladığını ifade etti.

“MESAJIMIZ ÇOK NET”

"Mesajımız çok net" diyen Sunak, "Rusya'nın savaş ekonomisi ve yasa dışı faaliyetlerine destek verenler bedelini ödeyecek. G7, Ukrayna ile tam bir dayanışma içinde" dedi.

Sunak, Ukrayna'nın güvenliğinin G7 ülkelerinin güvenliği anlamına geldiğini vurgulayarak, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sağlanacak 50 milyar dolarlık yardımın dondurulan Rus mallarıyla karşılanacağı konusunda anlaştıklarını belirtti.

“DESTEKLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Toplantının soru-cevap kısmında, Ukrayna'ya olan desteğin İngiltere'de yapılacak genel seçimlerin ardından da devam edip etmeyeceği sorusuna yanıt veren Sunak, Muhafazakar Parti'nin iktidarda kalması halinde savunma harcamalarının milli gelirin yüzde 2,5'ini oluşturmaya devam edeceğini söyledi ve "Ukrayna ile birlikte olacağız ve desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı silahların nasıl kullanılacağı konusundaki soruya da yanıt veren Sunak, "Bizim görevimiz, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu kabiliyetleri sağlamak ve nasıl kullanacakları konusunda destek olmak," dedi.