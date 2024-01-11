İngiltere Başbakanı Sunak’tan acil kabine toplantısı kararı

İngiltere’de düzenlenen hükümetin acil durum komitesi (COBRA) ve Ulusal Güvenlik Konseyi toplantılarınından sonra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere saatiyle 19.45’te acil kabine toplantısı kararı aldı. Toplantının, İngiltere ve ABD'nin Yemen'deki Husilere yönelik planladığı askeri saldırılarla ilişkili olduğu tahmin ediliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere’nin 9 Ocak’ta Kızıldeniz’in güneyinde uluslararası nakliye yollarını hedef alan Husilere ait 21 İHA ve füzeyi vurarak etkisiz hale getirdiklerini vurgulamıştı.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, 9 Ocak’taki saldırıyı Husiler tarafından bölgede bugüne kadar yapılmış en büyük saldırı olarak belirtmişti.

Geçtiğimiz sene aralık ayında Husiler tarafından artan saldırılara karşı Kızıldeniz'de ABD liderliğinde çok uluslu koalisyon kurulmuştu.