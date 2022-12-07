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İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, hükümetin greve gitmekte ısrar eden işçi sendikalarına sert karşılık verebileceği uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 20:15
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İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı

İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
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İngiltere Başbakanı Sunak, parlamentoda yaptığı konuşmada, “Şu anda bu ülkede çalışan aileler zorluklarla karşı karşıya. Hükümet makul davranmıştır. Ücret inceleme kuruluşunun tavsiyelerini kabul ederek, birçok durumda özel sektörden daha yüksek ücret artışları sağladık” ifadelerini kullandı.

Greve gitmekte ısrar eden çalışanları uyaran Sunak, “Ancak sendika liderleri mantıksız olmaya devam ederse, o zaman İngiliz halkının yaşamlarını ve geçim kaynaklarını korumak için harekete geçmek benim görevim. Başbakan olduğumdan beri insanları bu tür aksaklıklardan korumak için yeni sert yasalar üzerinde çalışıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, parlamentoda sağlık sektörü çalışanlarının grev kararlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, hükümetin kamu çalışanlarına mevcut enflasyon oranında zam yapması halinde ortaya 28 milyar sterlin seviyesinde bir ek maliyetin çıkabileceğini belirtti.

Grevde asgari düzeyde hizmet zorunluluğu

İngiliz hükümeti, ulaştırma sektöründe çalışanların greve gitme kararı aldıkları günlerde bile asgari düzeyde hizmet verme zorunluluğu getiren yasa tasarısını parlamentoya sunmuştu.

Uzmanlar, gelecekte İngiliz hükümetinin bu yasa tasarısını diğer başka sektörleri de kapsayabilecek şekilde genişletebileceğini düşünüyor.

Toplu grev planlanıyor

Ülkede tren yolu çalışanlarının 13-17 Aralık ve 3-7 Ocak 2023'te, sağlık çalışanlarının ise İskoçya hariç ülkenin tamamında 15-20 Aralık tarihlerinde toplu greve gitmesi planlanıyor.

Merkez Bankası: Ülke resesyona girdi

İngiliz ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 daralırken, İngiltere Merkez Bankası ülkenin resesyona girdiğini açıklamıştı.

Ülkede bu yılın kasım ayında gıda fiyatları yüzde 14,6 artmıştı.

İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde, yıllık yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

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