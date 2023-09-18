İngiltere bu olayı konuşuyor. Manchester maçı sonrası şok sözler

Manchester United'ın Brighton'a 3-1 mağlup olmasının ardından Jamie Carragher , Andre Onana'yı hedef alan sözler söyledi.

İngiltere bu olayı konuşuyor. Manchester maçı sonrası şok sözler

Premier Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Brighton'a 3-1 mağlup olan Manchester United'da kaleci Andre Onana gösterdiği performans ile büyük tepki topladıç
Karşılaşmanın ardından SKY Sports'ta yorumlarda bulunan Jamie Carragher, Andre Onana'yı hedef aldı.

ORTALIK KARIŞTI
Onana'nın Manchester taraftarına kendini sevdirmek için çeşitli eylemlerde bulunduğunu belirten Carragher, ''United adına en tatsız olaylardan biri de Temmuz ayında Dortmund ile oynanan hazırlık maçında yeni transfer Andre Onana'nın Maguire'a bağırmaya başlamasıydı. Bana göre United taraftarlarına kendini sevdirmek için utanç verici bir şekilde tribünlere oynadı.'' dedi.
Maguire'ın kendi hakkını savunması gerektiğini söyleyen Carragher, ''Gözlerime inanamadım ama neyin yanlış gittiğine dair her şeyi anlatıyordu. Maguire o esnada takım kaptanıydı. Öfkeli bir şekilde tepki göstermeli, Onana'ya ağzının payını vermeli ve kendisine saygı duymasını sağlamalıydı. Bunun yerine, özgüveni ve otoritesi tamamen kırılmış birisi gibi davrandı. Kendine güvenen herhangi bir oyuncu ona kesinlikle kalesine geri dönmesini söylerdi. Onana, taraftarlara oynamak istiyor gibi görünüyor." diye konuştu.

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