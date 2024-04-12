İngiltere büyüme rakamları açıklandı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) şubat ayı büyüme verilerini yayımladı. Önceki ay yüzde 0,3 büyüyen ülke ekonomisi şubatta yüzde 0,1 büyüdü.

Büyüme oranı Aralık 2023-Şubat 2024 döneminde 3 ayda ise bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0,2 oldu.

3 AYLIK DÖNEMDE YÜZDE 0,2 BÜYÜME

İngiltere’de hizmet sektörü şubat ayında yüzde 0,1 iken söz konusu 3 aylık dönemde yüzde 0,2 büyüme gösterdi.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere dair incelemesinde, ekonominin şubatta başta otomotiv olmak üzere imalat sektöründeki artışla büyüme gösterdiğini söyledi.

McKeown, "Toplu taşıma, nakliye ve telekomünikasyondaki aktiviteyle hizmet sektörü de büyüme kaydetti. Buna karşın, özellikle yağışlı havanın etkisiyle inşaat sektöründe ciddi düşüş görüldü. Aralık 2023 ile Şubat 2024 arasındaki 3 aylık döneme baktığımızda, ekonomi yazdan beri ilk kez büyüdü" dedi.

İngiltere ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 ve son çeyreğinde yüzde 0,3 daralma göstererek yılın ikinci yarısını teknik olarak resesyona girmişti.