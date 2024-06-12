İngiltere ekonomisinden zayıf büyüme

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı nisan ayına yönelik öncü büyüme verilerine göre, ülke ekonomisi nisanda yatay seyretti.

Bahsi geçen dönemde hizmet sektörü yüzde 0,2 büyüme kaydederken, imalat ve inşaat sektörleri sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 1,4 küçülme gösterdi.

İngiliz ekonomisi şubat-nisan dönemini kapsayan üç ayda ise çeyreklik bazda yüzde 0,7 büyüme kaydetti. Yine bu dönemde hizmet sektörü yüzde 0,9 ve imalat yüzde 0,7 büyüme gösterirken, inşaat sektörü yüzde 2,2 daraldı.

"EKONOMİ KIRILGANLIĞINI KORUYOR"

Capital Economics İngiltere Başekonomisti Paul Dales, verileri değerlendirildiğinde, ekonomide nisanda görülen durgunluğun ekonomik toparlanmanın sona erdiği anlamına gelmediğini söyleyerek, ülkedeki seçimlere üç hafta kala Başbakan Rishi Sunak için pek de iyi bir haber olmadığını söyledi.

İngiltere'nin en eski bağımsız ekonomik araştırma enstitüsü Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (NIESR) Yardımcı Ekonomisti Hailey Low ise zayıf büyüme verilerinin İngiltere ekonomisinin toparlanma yolunda kırılganlığını koruduğuna vurgu yaptı.

Low, “Yapısal reformlarla kamu ve özel sektör yatırımlarını artırmaya yönelik politikalar, yeni bir yüksek ekonomik büyüme dönemine girmek için bir sonraki hükümetin odak noktası olmalı” dedi.