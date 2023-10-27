İngiltere eski başbakanı Boris Johnson TV programcısı oldu

İngiltere'de 2019-2022 yılları arasında başbakanlık görevi yapan Boris Johnson, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Johnson kariyerine televizyon programcısı olarak devam edecek.

İngiltere eski başbakanı Boris Johnson TV programcısı oldu

Geçtiğimiz yıl başbakanlıktan, bu yılın başında ise milletvekilliğinden istifa eden Boris Johnson, haber kanalında sunucu, program yapımcısı ve yorumcu olarak çalışacak.

GB News tarafından yapılan açıklamada Johnson’ın önümüzdeki yıl yapılacak İngiltere ve ABD seçimlerinde “kilit bir rol oynayacağı” ve “Britanya’nın dünya çapındaki gücünü sergileyen” bir seriye ev sahipliği yapacağı belirtildi.

borishaberkapak.jpgBBC’de yer alan habere göre Johnson bir dizi konuda “yalın görüşlerini” paylaşacağına söz verdi. Daily Mail’de köşe yazarlığı da yapan Johnson, yeni yılda görevine başlayacak.

Johnson, eski İşletme Bakanı Jacob Rees-Mogg, parti başkan yardımcısı Lee Anderson ve karı-koca milletvekilleri Esther McVey ve Philip Davies’in ardından yayın kuruluşuna katılan son Muhafazakar siyasetçi oldu.

“HER KONUDA YALIN GÖRÜŞLERİMİ AKTARACAĞIM”

Eski Başbakan, eski adıyla Twitter olan X’te yayınlanan bir videoda şunları söyledi:

“Kısa bir süre sonra GB News’de size katılacağımı söylemekten heyecan duyuyorum. Bu olağanüstü yeni TV kanalına Rusya’dan Çin’e, Ukrayna’daki savaştan tüm bu zorluklarla nasıl başa çıkacağımıza kadar her konuda yalın görüşlerimi aktaracağım. Küresel Britanya için muazzam fırsatların yanı sıra zorluklardan ve neden en iyi günlerimizin henüz gelmediğinden bahsedeceğim”

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