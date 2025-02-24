İngiltere Kapalı Alan Atletizm Şampiyonası'ndan rekor çıktı

Birmingham’daki İngiltere Kapalı Alan Atletizm Şampiyonası’nda George Mills, 3.000 metreyi 7 dakika 40.16 saniyelik derecesiyle kazanarak şampiyonluk rekorunu kırdı. 25 yaşındaki atlet, James West’i 0.17 saniye farkla geride bırakmayı başardı. Bu zafer, Mills’in Avrupa Kapalı Alan Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmasını sağladı.

Mills, yarış sonrası BBC Sport’a yaptığı açıklamada, "Buraya bir iş yapmaya geldim; öncelikle Avrupa Kapalı Alan Şampiyonası’na katılmak ve dünya şampiyonalarına katılma şansımı tekrar elde etmek istedim. Tabii ki, kazanmam gerekiyordu ve bunu başardım," dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti:

Şimdi bu şampiyonalara gittiğimde madalyalar kazanmayı hedefliyorum. Bu spora her şeyimi veriyorum ve en iyi atlet olmak istiyorum.

Unstoppable!



This is the moment George Mills broke the UK Indoor Championship record in the 3000m ????‍♂️????#BBCAthletics pic.twitter.com/OiI8ZmCJB9 — BBC Sport (@BBCSport) February 23, 2025

Yarışı izleyenler arasında Mills’in babası eski İngiltere futbolcusu Danny Mills de bulunuyordu. George Mills, önceki şampiyonluk rekorunu neredeyse 10 saniye farkla geride bırakmış oldu.

KADINLARDA NUTTALL İPİ GÖĞÜSLEDİ

Kadınlar 3.000 metre yarışında ise Hannah Nuttall, Laura Muir’i geride bırakarak birinciliği kazandı. Nuttall, Muir’i son anda geçerek 8:49.49’luk derecesiyle birinci oldu. Bu iki atlet de Avrupa Kapalı Alan Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Nuttall, yarış sonrası duygularını şu şekilde dile getirdi:

Bugün en iyi yarışımı yaparak kazanabileceğimi düşünmüştüm, ancak bunu başarmak başka bir şey. Muir’i takip etmeyi düşündüm ve sonrasında kalan gücümü kullanarak onu geçtim. Gerçekten çok heyecanlıydım.

Hannah Nuttall, what a sprint finish! ????‍♀️



She's pipped Laura Muir to Gold ???? in the UK Indoor Championships 3000m Final. #BBCAthletics pic.twitter.com/bFTIH25gXO — BBC Sport (@BBCSport) February 23, 2025

Diğer önemli başarılar arasında 17 yaşındaki Otis Poole’ün yüksek atlamada 2.20 metrelik kişisel en iyi derecesiyle birinci olması yer aldı. Poole, yarışa yalnızca Çarşamba günü davet edilmişti. Önceki kişisel en iyi derecesi ise 2.09 metreydi. Ayrıca, İskoç atlet Neil Gourley, erkekler 1.500 metrede 3:38.84’lük derecesiyle şampiyonluk rekorunu kırdı. Kadınlar 1.500 metrede ise Olimpiyat bronz madalyalı Georgia Hunter Bell, 4:13.23 ile birinciliği kazandı ve unvanını korudu.

Avrupa Kapalı Alan Atletizm Şampiyonası, 6-9 Mart tarihlerinde Hollanda’nın Apeldoorn şehrinde yapılacak. Bu şampiyona, atletler için büyük bir fırsat ve aynı zamanda önemli bir hazırlık yarışması niteliği taşıyor.