İngiltere Kapalı Alan Atletizm Şampiyonası'ndan rekor çıktı

Birmingham’daki İngiltere Kapalı Alan Atletizm Şampiyonası’nda George Mills, 3.000 metreyi 7 dakika 40.16 saniyelik derecesiyle kazanarak şampiyonluk rekorunu kırdı. 25 yaşındaki atlet, James West’i 0.17 saniye farkla geride bırakmayı başardı. Bu zafer, Mills’in Avrupa Kapalı Alan Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmasını sağladı.

Mills, yarış sonrası BBC Sport’a yaptığı açıklamada, "Buraya bir iş yapmaya geldim; öncelikle Avrupa Kapalı Alan Şampiyonası’na katılmak ve dünya şampiyonalarına katılma şansımı tekrar elde etmek istedim. Tabii ki, kazanmam gerekiyordu ve bunu başardım," dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti:

