İngiltere karıştı

Gelen bilgilere göre, aşırı sağcı gruplar, Sunderland'deki bir caminin çevresinde konuşlanan çevik kuvvet polislerine bira kutuları ve taşlar fırlattı. Polis, bazıları maskeli olan bu kişileri camiden uzaklaştırmak için atlı polislerle karşılık verdi. Protestocular, Tommy Robinson lehine sloganlar attı ve ırkçı hakaretlerde bulundu. Ayrıca, şehir merkezindeki araçlardan biri devrilip yakıldı.

Sunderland'de aşırı sağcı grubun polisle çatışmaya girmesi sırasında, şehir merkezindeki bir polis karakolu da ateşe verildi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, polis karakolundan alevlerin yükseldiği görülüyor.

Northumbria Polisi, olaylara müdahale eden polis memurlarının ciddi şiddete maruz kaldığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Gördüğümüz manzaralar tamamen kabul edilemez ve hoş görülemez. Kamu güvenliğini sağlamak en büyük önceliğimizdir" denildi.

North East Belediye Başkanı Kim McGuinness, Sunderland'deki eylemin bir protesto değil, "suç ve düzensizlik" olduğunu vurguladı. McGuinness, eyleme katılanların polise taş ve yangın söndürücülerle saldırmasına tepki göstererek, "Eğer bir trajediye yanıtınız şiddet uygulamak, başkalarına zarar vermek ve mülke zarar vermekse, bu sadece haydutluk anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Liverpool'daki Abdullah Quilliam Cami önünde de yaklaşık 200 kişilik bir ırkçılık karşıtı grup, aşırı sağcıların düzenleyeceği iddia edilen protestoya karşı toplandı. Cami etrafındaki kalabalık ile aşırı sağcılar arasında kısa süren bir çatışma yaşanırken, polis duruma müdahale etti.