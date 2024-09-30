İngiltere konut piyasasında hareketlilik

İngiltere'de mortgage onayları, Ağustos 2024'te 64,86 bin adede yükseldi. Bu rakam, Temmuz 2024'te 62,50 bin olarak kaydedilmişti. İngiltere'de mortgage onayları, 1986'dan 2024'e kadar ortalama 81,54 bin seviyesinde gerçekleşti. En yüksek seviye ise Mayıs 1988'de 151,80 bin ile kaydedilirken, en düşük seviye Mayıs 2020'de 9,35 bin olarak belirlendi.

Konut satın alma için mortgage onayları, kredi verenlerin belirli konutlara teminat olarak güvence altına aldığı kredi teklifleri anlamına geliyor. Bu onaylar, birincil mortgage ile tamamen güvence altına alınmış konutlara yönelik olup, mevcut borçluların mevcut mortgage’larını başka bir mülke transfer etmelerini, ilk kez konut satın alanlara sağlanan kredileri ve kiralamak amacıyla verilen kredileri kapsamaktadır. Bu durum, konut piyasasında hareketlilik yaratırken, hem alıcılar hem de kredi verenler için önemli fırsatlar sunmaktadır.