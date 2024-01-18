İngiltere Kralı Charles ameliyat olacak

Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı III. Charles'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Saray tarafından yapılan açıklamada, Kral Charles’ın prostat büyümesi sebebiyle önümüzdeki hafta ameliyatı olacağı açıklanarak, 75 yaşındaki Kral Charles’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve söz konusu ameliyat "düzeltici bir prosedür" olduğu belirtildi. Açıklamada "Her yıl binlerce erkek gibi Kral da prostat büyümesi sebebiyle tedavi görecek" denildi.

GALLER PRENSİ WİLLİAM'IN EŞİ PRENSES KATE’İN AMELİYAT OLDUĞU AÇIKLANDI

Kral Charles’ın ameliyatına ilişkin açıklama bugün Kraliyet Ailesi’nin sağlık durumu hakkında yapılan ikinci açıklama oldu. Kral Charles’ın oğlu Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate’in de dün karnında ameliyat olduğu duyurularak, yaklaşık iki hafta hastanede kalacağı ifade edildi. Ameliyatın ne için yapıldığı resmi olarak açıklanmadı. Bir kraliyet kaynağı, ameliyatın kanser ile ilgili olmadığını belirterek, Prenses Kate’in tamamen iyileşmesinin iki ila üç ay sürmesinin beklendiğini ve taburcu olduktan sonra Windsor’daki evine döneceğini açıkladı.