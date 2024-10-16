İngiltere Merkez Bankası faiz oranını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere Merkez Bankası faiz oranını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası'ndaki faiz oranını %5'te sabit tuttu.

İngiltere Merkez Bankası, Ağustos ayında faiz oranları %5,25'ten düşürüldü; bu, dört yıldan uzun bir süre sonra yapılan ilk indirim oldu.

Bankanın Para Politikası Komitesi (MPC) üyeleri son toplantısında mevcut oranın korunması lehine oy kullandı.

Karar, özellikle dün açıklanan verilerde Ağustos ayında enflasyonun %2,2'de sabit kalması, çekirdek enflasyon ve hizmet sektörü enflasyonunun ise artmasının ardından merakla bekleniyordu.

Yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla kesintinin yapılması bekleniyor.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, enflasyon baskısının azalmasıyla birlikte faiz oranlarının önümüzdeki aylarda kademeli olarak düşürülmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Bir sonraki faiz açıklamasının 7 Kasım'da yapılacak.

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