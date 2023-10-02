İngiltere Ukrayna kararını verdi. Başbakan Sunak haberleri yalanladı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, The Telegraph gazetesinin "İngiltere, askerlerini Ukrayna'ya gönderecek" başlıklı haberinin gerçek olmadığını söyleyerek asker göndermeyeceklerini açıkladı.

KAYNAK: AA
İngiltere Ukrayna kararını verdi. Başbakan Sunak haberleri yalanladı

Sunak, İngiliz The Telegraph gazetesinin dün gece "İngiltere, askerlerini Ukrayna'ya gönderecek" başlığıyla yayımladığı ve daha sonra başlığını değiştirdiği habere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile röportaj yapan The Telegraph'ın haberine atıfta bulunan Sunak, İngiliz askerlerinin Ukrayna'ya gönderileceği şeklinde birtakım yanlış haberlerin yer aldığının altını çizdi.

Sunak, halihazırda Ukraynalı askerlere İngiltere'de eğitim verildiğini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

Bu konuda öncülük ettik ve pek çok başka ülke de bu çabamıza katıldı ve bu, büyük fark yaratıyor. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Savunma Bakanı'nın (Shapps) söylediği şey, gelecekte bir gün bu eğitimin bir kısmını Ukrayna'da yapmamızın mümkün olabileceğiydi ancak bu, uzun vadeli bir şey. Şu anda ve mevcut çatışmada savaşmak üzere (Ukrayna'ya) gönderilecek hiçbir İngiliz askeri yok. Şu anda olan şey bu değil. Yaptığımız şey, Ukraynalıları eğitmek. Bunu burada, İngiltere'de zaten yapıyoruz.

"GAZETENİN MANŞETİ, BAKAN'IN RÖPORTAJDA SÖYLEDİĞİ GİBİ DEĞİLDİ"

Gazetenin haberine ilişkin İngiltere Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey de sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Telegraph'ın orijinal (şimdi değiştirilen) manşeti faydasızdı ve Savunma Bakanı'nın röportajda söylediği gibi değildi." ifadesini kullandı.

Heappey, Ukrayna'ya uzun vadeli desteğin, özgür ve güvenli Ukrayna'da sağlanacağını vurgulayarak, "Bakan Shapps, iki ay içinde Kiev'e iki kez gitti, savaş sırasında olduğu kadar sonrasında da desteğe ihtiyaç duyulduğunu anlıyor." görüşünü paylaştı.

RUSYA'DAN, İNGİLİZ ASKERLERİNİN "MEŞRU HEDEFLER" OLABİLECEĞİ UYARISI

Gazetenin haberinin ardından Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de açıklamada bulundu ve Ukrayna'da Ukraynalı birlikleri eğiten İngiliz askerlerinin Rus güçleri için "meşru hedefler" olabileceğini vurguladı.

Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev, "Acımasızca yok edileceklerini gayet iyi anlıyoruz ve paralı askerler olarak değil İngiliz NATO uzmanları olarak." ifadesini kullandı.

The Telegraph gazetesi, dün gece "İngiltere, askerlerini Ukrayna'ya gönderecek" başlığıyla verdiği haberin başlığını daha sonra "Grant Shapps, (Ukrayna Devlet Başkanı) Volodimir Zelenskiy'e desteğini artıracak" şeklinde değiştirdi.

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