İngiltere’de 6 milyon risk altında

Friends of the Earth'ün yaptığı yeni analize göre, yaşlılar ve küçük çocuklar, sıcak hava dalgalarından en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor. İngiltere genelinde, 5 yaş altı 1,7 milyon ve 65 yaş üstü 4,3 milyon kişi, aşırı sıcaklardan en fazla etkilenen bölgelerde yaşıyor.

Analizde, yüksek riskli bölgelerde yaşayan 3,7 milyon kişinin yüksek tansiyon, 1,5 milyon kişinin astım ve 1,6 milyon kişinin diyabet gibi sağlık sorunları olduğu belirtiliyor. Bu rahatsızlıkların aşırı sıcaklar sırasında daha da kötüleşebileceği ve hayati tehlike oluşturabileceği uyarısında bulunuldu. Engelliler ve sağlık sorunları olan her yaştan insanın da risk altında olduğu düşünülerek, gerçek sayının daha da yüksek olabileceği ifade edildi.

Analize göre, "5 gün veya daha uzun süre boyunca ortalama sıcaklığın 27,5 derece ve üzerine çıktığı bölgeler" aşırı sıcaklardan en fazla etkilenen bölgeler olarak belirlendi. Bu bölgelerde toplam 28 milyon insan yaşıyor.

Friends of the Earth Bilim, Politika ve Araştırma Başkanı Mike Childs, analizle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, küresel sıcaklıkların her yıl rekor seviyelere ulaştığını vurgulayarak, "İngiltere'nin iklim krizine uyum sağlama planları, toplulukları korumak için gereken önlemlerden çok geride kalmış durumda. Bu eksiklik, milyonlarca insanın yaşamını ve sağlığını riske atıyor" dedi.

İşçi Partisi hükümetinin iklim değişikliğiyle başa çıkma planlarını hızlandırması gerektiğini vurgulayan Childs, bu planların evlerin, bakımevlerinin, okulların ve kreşlerin sıcak yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak tutacak yalıtım programlarını genişletmeyi, sokaklara ağaç dikilerek bölgelerin serinletilmesini sağlamayı ve sıcak hava dalgaları sırasında insanların barınabileceği toplumsal alanları klimatize etmeyi içermesi gerektiğini belirtti.