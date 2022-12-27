Eşinin ihanetini bebek izleme kamerasından öğrendi

Marek Fecko isimli kişinin, eşi ve aynı ofiste çalıştığı arkadaşının ilişki yaşarken seslerini yatak odalarındaki bebek kamerasından duyunca gerçeği öğrendiğini açıkladı. Fecko, telefonundaki uygulamadan kameradaki sesleri dinleyip, eve giderek eşiyle arkadaşının ilişki yaşadığını gördüğünü söyledi.

Arkadaşını bıçakla tehdit eden 47 yaşındaki adam, saldırı girişimi suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede eşinin kendisini aldattığından bir süredir şüphelendiğini belirtti. Şüpheleri sonucunda odaya bir bebek kamerası yerleştirdiğini söyleyen Fecko, 11 yıllık eşinin olay sırasında kamerayı duvara çevirdiğini ama sesi kısmayı unuttuğunun altını çizdi.

Hakim, Fecko’ya 18 ay kamu görevi cezası verdi.