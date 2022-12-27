27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eşinin ihanetini bebek izleme kamerasından öğrendi

Eşinin ihanetini bebek izleme kamerasından öğrendi

İngiltere’de bir adam, eşinin kendisini bir iş arkadaşıyla aldattığını bebek izleme kamerasından öğrendi. 11 yıllık eşinin olay sırasında kamerayı duvara çevirdiğini ama sesi kısmayı unuttuğunu kaydetti.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 09:32
Takip Et

İngiltere'de bir adam eşinin ihanetini bebek izleme kamerasından öğrendi

Eşinin ihanetini bebek izleme kamerasından öğrendi
+
Aa
-

Marek Fecko isimli kişinin, eşi ve aynı ofiste çalıştığı arkadaşının ilişki yaşarken seslerini yatak odalarındaki bebek kamerasından duyunca gerçeği öğrendiğini açıkladı. Fecko, telefonundaki uygulamadan kameradaki sesleri dinleyip, eve giderek eşiyle arkadaşının ilişki yaşadığını gördüğünü söyledi.

Arkadaşını bıçakla tehdit eden 47 yaşındaki adam, saldırı girişimi suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede eşinin kendisini aldattığından bir süredir şüphelendiğini belirtti. Şüpheleri sonucunda odaya bir bebek kamerası yerleştirdiğini söyleyen Fecko, 11 yıllık eşinin olay sırasında kamerayı duvara çevirdiğini ama sesi kısmayı unuttuğunun altını çizdi.

Hakim, Fecko’ya 18 ay kamu görevi cezası verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
4
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
5
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
6
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
7
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 zanlı yakalandı
﻿Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 14 gözaltı
﻿Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 14 gözaltı
﻿Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 14 gözaltı
﻿Kastamonu’da kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Kastamonu’da kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Kastamonu’da kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Zehir tacirleri suçüstü yakalandı
﻿Zehir tacirleri suçüstü yakalandı
﻿Zehir tacirleri suçüstü yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.