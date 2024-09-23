İngiltere'de böyle düğün görülmedi! Düğün masraflarını davetlilere ödettiler

İngiltere’de yaşayan bir gelin ve damat, düğünlerine giriş için konuklardan yaklaşık 2.000 sterlin talep etti. Üstelik yiyecek ve içeceğin dahil olmadığı düğün büyük tepki çekti. İngiliz gazetesi Daily Star’ın haberine İngiltere’de yaşayan Sophie ve Jeff adlı çift, düğün davetiyelerine ekledikleri ödeme bağlantısı ile konuklarından katılım ücreti talep etti. Çift, bu uygulama ile sadece düğün masraflarını karşılamakla kalmadı, ceplerinden tek bir kuruş bile çıkmadan evlenmiş oldu.

DÜĞÜNÜ BEDAVAYA GETİRDİLER

Davetiyeye eklenen dijital ödeme bağlantısı ile misafirler, kişi başı yaklaşık 2 bin sterlin (yaklaşık 91 bin TL) ödeme yapmak zorunda kaldı. Üstelik bu ücret, düğünde sunulan ikramları kapsamıyordu. Davetliler ayrıca 30 sterlin tutarında zorunlu mekân bahşişi ve kişi başı ortalama 200 sterlin daha yemek harcaması yapmak durumunda kaldı. Davetlilerden biri olan Jack, bu duruma oldukça şaşırdığını belirterek, “Arkadaşlarımın düğünü için toplamda 2 bin 230 sterlin (101 bin TL) harcadım. Düğün sonrası masrafları incelediğimde ise çiftin bu parayla düğünü bedavaya getirdiğini fark ettim” diye konuştu.

ELEŞTİRENLER DE OLDU TAKDİR EDENLER DE

Bu akıl almaz olay sosyal medyada da geniş yankı buldu. Daily Star’a konuşan bir arkadaşının açıklamaları sonrasında, çiftin bu sıra dışı düğün organizasyonu, kullanıcılar tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Kimi kullanıcılar bu durumu “modern düğün anlayışının çığırından çıkması” olarak değerlendirirken, kimileri de çiftin yaratıcılığını takdir etti.