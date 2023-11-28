İngiltere’de domuz gribi alarmı. Yeni bir türün ilk insan vakası tespit edildi

Domuz gribinin yeni tür vakası olan A(H1N2)v enfeksiyonu, Kuzey Yorkshire'daki bir pratisyen hekimin muayenehanesinde yapılan rutin grip tarama testinde tespit edildi.

Yetkililer, kişinin solunum yolu semptomları gösterdiğini, hastalığın hafif olduğunu ve tamamen iyileştiğini söyledi.

Şahsın domuzlarla çalışıp çalışmadığı bilinmezken, yapılan araştırmalarda enfeksiyonun nereden geldiği ve insan sağlığına yönelik riskleri incelenecek.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İngiltere'de bulunan enfeksiyonun, dünya çapında yakın zamanda insanlarda ortaya çıkan domuz gribi vakalarından biraz farklı olduğunu, ancak Birleşik Krallık domuzlarındaki virüslere benzer olduğunu açıkladılar.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Kuzey Yorkshire'ın vakanın tespit edildiği bölgelerindeki pratisyen hekim muayenehaneleri ve hastaneler aracılığıyla gözetimi artırmayı planladığını söyledi.