İngiltere’de Filistinlilere destek yürüyüşü

Düzenleme: Kaynak: DHA
İngiltere’de Filistinlilere destek yürüyüşü

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC), Londra'da bugün Filistinlilere destek amacıyla büyük bir protesto yürüyüşü düzenledi.

PSC, yürüyüşün "Binlerce kişinin Londra'da ateşkes çağrısı yapmak ve İngiltere'nin İsrail'in şiddetine suç ortaklığına son vermesi için yürüdüğü" şeklinde duyurdu.

Yürüyüş, PSC'nin 17. Filistin destek eylemi olarak gerçekleşti ve yerel saatle 12:00'de başladı. PSC, yürüyüşte yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım saldırıları devam ediyor. Yeni hükümetimiz, İngiltere'nin İsrail'in şiddetindeki suç ortaklığını sona erdirmek için hiçbir adım atmadı. Keir Starmer'dan taleplerimizi iletmek için 3 Ağustos'ta bize katılın" ifadesini kullandı.

İngiltere Metropolitan Polisi (MET), yürüyüşle ilgili olarak katılımcıların belirtilen bölge sınırları içinde kalmalarını ve yerel saatle 16:30’a kadar dağılıp bölgeden ayrılmalarını istedi.

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