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Haaland suçüstü yakalandı

Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaştığı Leipzig maçı sonrasındaki gün aracıyla İngiltere'de görünen Haaland, direksiyon başında telefonla ilgilendiği görülürdü.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 21:11
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İngiltere'de flaş olay

Haaland suçüstü yakalandı
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Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 7-0 mağlup ettikleri ve beş gol kaydettiği maçın ertesi günü kameralara yakalandı.
The Sun'ın haberine göre; Manchester City'nin yıldızı, Etihad Stadyumu yakınında 300 bin sterlin'lik (7 milyon lira) Rolls-Royce marka aracıyla seyir halindeydi. Ancak aynı zamanda telefon kullanıyordu.
İngiltere'de araba kullanırken telefon kullanmak yasak ve 200 sterlin para cezası var.

Bu sezon Manchester City ile gösterdiği performans ile gözleri kamaştıran Haaland, 38 maçta 43 gole imza attı.

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