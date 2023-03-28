Haaland suçüstü yakalandı

Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 7-0 mağlup ettikleri ve beş gol kaydettiği maçın ertesi günü kameralara yakalandı.

The Sun'ın haberine göre; Manchester City'nin yıldızı, Etihad Stadyumu yakınında 300 bin sterlin'lik (7 milyon lira) Rolls-Royce marka aracıyla seyir halindeydi. Ancak aynı zamanda telefon kullanıyordu.

İngiltere'de araba kullanırken telefon kullanmak yasak ve 200 sterlin para cezası var.

Bu sezon Manchester City ile gösterdiği performans ile gözleri kamaştıran Haaland, 38 maçta 43 gole imza attı.