İngiltere'de maçta korkunç olay. Boğazı kesilen oyuncu öldü

Britanya Elit Buz Hokeyi Ligi'nde dün oynanan Nottingham Panthers - Sheffield Steelers maçında Nottingham Panthers forması giyen 29 yaşındaki oyuncu Adam Johnson, bir pozisyonda rakibinin sert müdahalesi sırasında buz pateninin boğazını kesmesi sonucu ağır yaralandı.
Pozisyon sonrası maç durdu ve iki takım oyuncuları soyunma odasına gönderildi. Adam Johnson acil müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ancak 29 yaşındaki oyuncu kurtarılamadı. Nottingham Panthers'tan yapılan açıklamada Adam Johnson'ın yaşamını yitirdiği resmen duyuruldu.