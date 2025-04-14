İngiltere'de OHAL ilan edildi: Hükümet ordudan yardım talep etti

Tuğba Aksu
İngiltere'de OHAL ilan edildi: Hükümet ordudan yardım talep etti

İngiltere’nin en büyük ikinci şehri Birmingham, bir aydır süren çöp toplama grevinin yol açtığı krizle karşı karşıya. Unite sendikasına bağlı temizlik işçilerinin 11 Mart’ta başlattığı tam kapsamlı grev nedeniyle, şehrin dört bir yanına yayılmış yaklaşık 17 bin ton çöp kaldırılmayı bekliyor. Birmingham Belediyesi, artan halk sağlığı riski nedeniyle büyük bir acil durum ilan etti.

Belediye çağrısıyla harekete geçen merkezi hükümet, krize müdahale için ordu planlamacılarını devreye soktu. Bir grup askeri personel, yalnızca masa başı görevlerde yer alacak ve çöp toplama işlerine doğrudan katılmayacak. Hükümet sözcüsü, bu desteğin sahadaki müdahalenin daha hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesi için verildiğini belirtti.

Ayrıca hükümet, Birmingham Belediyesi'ne daha önce de çeşitli alanlarda destek sağlamış, bu kapsamda evsel atık merkezlerinin açık tutulmasına katkıda bulunmuştu.

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KOMŞU BELEDİYELERDEN YARDIM GECİKTİ

Geçtiğimiz hafta hükümet, çevredeki belediyelere çağrı yaparak Birmingham’a destek istemişti. Walsall Belediyesi de bu çağrıya olumlu yanıt vererek Birmingham sakinlerinin kendi bölgesindeki atık merkezlerini kullanmasına izin verdi ve bu merkezlerin çalışma saatlerini uzattı. Ancak Walsall Belediye Başkanı Gary Perry, bu teklifin Birmingham Belediyesi tarafından karşılık görmediğini belirterek yardımı geri çektiklerini açıkladı. "Kendi hizmetlerimize odaklanmak zorundayız" diyen Perry, çözüm üretmeyen iş birliğinin devam ettirilemeyeceğini vurguladı.

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GREVİN SONA ERMESİ İÇİN YENİ TEKLİF

Hükümetin ve kamuoyunun baskısıyla birlikte, grevin sonlandırılması için yeni bir teklif sunuldu. Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, işçilere çağrıda bulunarak belediyenin taleplere ciddi şekilde yaklaştığını ve uzlaşma için önemli bir adım atıldığını söyledi. Ancak Unite Sendikası Genel Sekreteri Sharon Graham, bu önerinin yalnızca sınırlı sayıdaki çalışana maaş koruması sağladığını, dolayısıyla grevin tüm taleplerini karşılamadığını ifade etti.

Sendika, çalışanların bu “kısmi teklifi” oylayacağını açıkladı. Sonucun grevi sonlandırıp sonlandırmayacağı, önümüzdeki günlerde belli olacak.

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HALK MERKEZLERE AKIN ETTİ

Şehirdeki çöp yığınları ve kötü koku halkı doğrudan etkilerken, birçok kişi çöplerini kendisi taşımak zorunda kaldı. Mobil Atık Merkezleri ve geri dönüşüm noktaları önünde uzun kuyruklar oluştu. Güneşli günlerde çöp yığınlarının artmasıyla sivrisinek ve haşere riski de büyüyor. Sağlık uzmanları, bu durumun yaz aylarında daha büyük bir halk sağlığı krizine dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

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