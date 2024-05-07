İngiltere’de Savunma Bakanlığı’na ait bir sistem hacklendi

Kaynak: AA
İngiltere’de Savunma Bakanlığı’na ait bir sistem hacklendi
İngiliz basını, İngiltere Savunma Bakanlığına ait bir sistemin siber saldırıya uğradığını bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait bir sisteminin hacklenmesi sebebiyle görevde bulunan askeri personellerin kişisel bilgilerini bulunduran önemli bir veri ihlali meydana geldi.

Mevcut ve geçmişte görev yapan silahlı kuvvetler üyelerinin isimleri ve banka bilgilerini içeren maaş bordroları sistemine yetkisiz erişim sağlanarak, bilgiler ifşa edildi.

Olay sonrası derhal harekete geçen Savunma Bakanlığı, sistemi devre dışı bıraktı. Soruşturmalar sürerken verilerin ne amaçla kullanılabileceği ise bilinmiyor.

İngiliz hükümetinden saldırının arkasında kimin olduğuna ilişkin bir bilgi ise verilmedi.

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