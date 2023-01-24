İngiltere Weghorst'u konuşuyor. Bu kez de sosise benzettiler  

Beşiktaş'tan sürpriz bir şekilde sezon ortasında ayrılarak İngiltere'nin Manchester United takımına giden Hollandalı futbolcu Wout Weghorst eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Manchester United'ın Arsenal'e yenildiği maçta 90 dakika oyunda kalmasına rağmen hiçbir varlık gösteremeyen Weghorst'a ağır eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Son olarak İngiliz TV yorumcusu Piers Morgan, ağır ifadeler kullandı. Morgan, şunları söyledi:

"Kibirli bir teknik direktör (Erik ten Hag), tarihin en iyisine (Ronaldo) saygısızlık edip onun yerini daha önce hiç görmediğimiz, Avusturya sosisine benzeyen biriyle (Weghorst) doldurmaya çalıştığında sonuç böyle olur"