İngiltere'den, İsrail’e dikkat çeken destek

Rehinelerin kurtarılmasına destek olmak gerekçesiyle İsrail'e istihbarat sağlayacağını bildiren İngiltere, Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacak.

KAYNAK: AA
İngiltere'den, İsrail’e dikkat çeken destek

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin 7 Ekim'den bu yana, aralarında İngiliz vatandaşlarının da bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalıştığı belirtildi.

Vatandaşlarının güvenliğinin "İngiltere'nin en büyük önceliği" olduğu kaydedilen açıklamada, istihbarat desteğiyle ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere Savunma Bakanlığı, devam eden rehine kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere İsrail ve Gazze üzerindeki hava sahasında faaliyet göstermek dahil Doğu Akdeniz üzerinde gözetleme uçuşları gerçekleştirecek. Gözetleme uçakları silahsız olacak, muharip role sahip olmayacak ve yalnızca rehinelerin yerini tespit etmekle görevlendirilecek.

Sadece rehinelerin kurtarılmasıyla ilgili bilgiler, rehinelerin kurtarılmasından sorumlu ilgili makamlara iletilecek."

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