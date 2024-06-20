İngiltere’den vurulan gemi açıklaması

Kaynak: AA
İngiltere’den vurulan gemi açıklaması

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu Kızıldeniz’de vurulan geminin batmış olacağını açıkladı.

UKMTO'nun X hesabından yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde bölgesinin 66 deniz mili (yaklaşık 120 kilometre) açıklarında bir gemiye 5 ila 7 metre uzunluğunda bir füzeyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Gemi kaptanının bildirdiğine göre, füze patlaması sonrasında gemi su almaya başladı ve mürettebatın kontrolü kayboldu. İkinci bir saldırı sonucunda gemi mürettebatı, bölgede devriye görevi yapan askeri gemiler tarafından kurtarıldı.

Açıklamada, geminin mürettebatsız ve ışıkları kapalı olarak sürüklendiği ve takibinin NAVAREA 9 bölge yönetimine bırakıldığı bildirildi. UKMTO, geminin bulunduğu bölgede deniz yüzeyinde gemi enkazı parçaları ve yakıt tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, geminin battığına inanıldığı ve bölgeden geçen diğer gemilerin dikkatli olması ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmesi gerektiği vurgulandı.

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