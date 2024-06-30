İngiltere'nin duaları kabul oldu. Slovakya mucizeyi kaçırdı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın son 16 turunda İngiltere ve Slovakya karşı karşıya geldi.

Gelsenkirchen’de bulunan Veltins Arena’da oynanan mücadelenin 25. dakikasında Ivan Schranz’ın golüyle öne geçen Slovakya mucizeyi son anda kaçırdı.

Artık herkes Slovakya’nın turnuvanın favorisini elediğini düşündüğü anda sahneye çıkan Jude Bellingham 90+5’te beraberliği getirdi.

Bellingham’ın golüyle turnuvada ilk kez bir mücadele uzatmalara gitti.

Uzatmalarda ilk düdükten sadece 1 dakika sonra bu sefer Harry Kane’nin golüyle İngiltere karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu galibiyet ile birlikte İngiltere çeyrek finalde İsviçre’nin rakibi oldu.

İngiltere ile İsviçre arasındaki mücadele Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.