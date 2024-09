İngiltere’nin En Eski Yahudi Gazetesi’nde 3 ünlü yazar istifa etti. Elon Perry’nin anıları gazeteyi karıştırdı

İngiltere merkezli haftalık Yahudi gazetesi Jewish Chronicle (JC), İsrail’in Gazze’deki operasyonlarına dair uydurma olduğu iddia edilen bazı makalelerin yayınlanmasının ardından ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı. Olayın odağında, eski bir İsrail ordusu mensubu olan Elon Perry'nin gazetede yayımlanan bazı anıları bulunuyor. Bu anıların doğruluğu sorgulanmaya başlayınca, JC’de büyük yankı uyandıran istifalar yaşandı. Gazetenin en tanınmış yazarlarından Jonathan Freedland, Hadley Freeman ve David Aaronovitch, bu gelişmelere tepki olarak gazeteden ayrılma kararı aldı.

Yazar Jonathan Freedland, Londra merkezli ve 1841’den bu yana yayın hayatını sürdüren JC’nin düştüğü durumu “büyük bir rezalet” olarak nitelendirdi. Perry’nin yazılarının doğruluğu üzerinde beliren şüpheler sonrası, gazete yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Perry'nin makalelerindeki bazı iddialardan tatmin olmadığını ve bu nedenle makaleleri yayından kaldırarak Perry ile ilişkisini sonlandırdığını duyurdu.

JC yönetimi, Perry’nin yazılarındaki iddiaların güvenilirliğine dair ciddi endişeler taşıdığını belirtti. Bu sebeple, Perry’nin makalelerini siteden kaldırdıklarını ve kendisiyle olan ilişkilerini tamamen sonlandırdıklarını açıkladılar. Ancak bu karar, gazetenin saygınlığına yönelik büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Yazar Jonathan Freedland, gazetenin gösterdiği tepkiyi “pişmanlığın en hafif biçimi” olarak eleştirdi.

İSTİFALAR VE TEPKİLER

Hadley Freeman, olayların ardından gazetede kalmaya devam etmenin kendisi için imkânsız hale geldiğini belirtirken, David Aaronovitch de benzer bir tepkiyle istifa ettiğini duyurdu. Gazete editörü Jake Wallis Simons, gazeteden ayrılan köşe yazarlarının kararını anladığını ifade ederek, onların katkılarından dolayı minnettar olduğunu ve ileride bazı yazarların geri dönebileceğini umduğunu belirtti.

Simons, ayrıca bir gazete editörü için en büyük kabusun, bir gazeteci tarafından aldatılmak olduğunu vurguladı. Bu olayın kendisi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu dile getirirken, tüm sorumluluğu üstlendiğini ve böyle bir durumun tekrarlanmaması için gerekli adımları atacaklarını söyledi. Gazete, okurlarına daha güçlü iç denetim mekanizmalarının devreye sokulduğu yönünde güvence verdi.

