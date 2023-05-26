İngiltere'ye göç rekoru! 600 bini aştı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkeye gerçekleştirilen göç raporunu yayımladı. Rapora göre İngiltere'ye net göç, geçen yıl rekor seviyede artarak 606 bin oldu.

İngiltere'ye göç rekoru! 600 bini aştı

(AA) ONS, 2022'de yaklaşık 1,2 milyon kişinin eğitim, çalışma ve diğer gerekçelerle İngiltere'ye geldiğini, 557 bin kişinin ise ülkeyi terk ettiğini ortaya koydu.

Net göç, ülkeye gelen nüfustan ülkeden ayrılan nüfusun çıkarılmasıyla elde ediliyor.

Ülkeye net göç edenlerin sayısı 2021'de 488 bin olarak kayıtlara geçmişti.

SUNAK'TAN GÖÇÜ AZALTMA VAADİ

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, göçe ilişkin son verilerin açıklanmasının ardından ITV televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Rakamlar çok yüksek, bu kadar basit." ifadesini kullandı.

Sunak, hükümetin net göçü düşürmek istediğinin altını çizerek, göçün azaltılması için daha çok önlem sözü verdi, ancak belirli bir hedef ortaya koymadı.

İngiltere İçişleri Bakanlığında Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Robert Jenrick de parlamentoda yaptığı açıklamada, hükümetin toplam net göçü sürdürülebilir seviyelere indirme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü kaydetti.

Jenrick, "Bu, manifestomuzda İngiliz halkına verdiğimiz ciddi bir söz ve bunu yerine getirme kararlılığımız da tereddütsüz." değerlendirmesinde bulundu.

HÜKÜMET YENİ ALINAN KARARLARIN İŞE YARAYACAĞINDAN ÜMİTLİ

Manş Denizi üzerinden her yıl on binlerce düzensiz göçmen İngiltere'ye geçiyor. Göçmen teknelerinin birçoğunun akıbeti denizde alabora olmakla sonuçlanınca çok sayıda göçmen hayatını kaybediyor.

İktidardaki Muhafazakar Parti hükümeti, uzun yıllardan bu yana ülkeye göçün kontrol altına alınması ve azaltılmasına yönelik vaatlerini sıklıkla gündeme getiriyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, 23 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, göçün azaltılması politikası kapsamında uluslararası öğrencilerin Ocak 2024 itibarıyla belirli koşullar dışında bakmakla yükümlü oldukları kişileri ülkeye getiremeyeceği bildirilmişti.

İçişleri Bakanı Suella Braverman da alınan söz konusu kararın net göç üzerinde somut etkisi olmasını beklediklerini ve net göçün orta vadede Kovid-19 salgını öncesi seviyelere düşmesini beklediklerini kaydetmişti.

Öne Çıkanlar
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
CHP'li Karabat, Erdoğan kazanırsa doların ne kadar olacağını açıkladı Ekonomi
CHP'li Karabat, Erdoğan kazanırsa doların ne kadar olacağını açıkladı
İran sınırındaki güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı Güncel
İran sınırındaki güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
Adana’da 1 kişinin vurulduğu silahlı kavga kamerada Güncel
Adana’da 1 kişinin vurulduğu silahlı kavga kamerada
2 aylık hamile eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Güncel
2 aylık hamile eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet
Silahla şakalaşırken kendini vurdu öldü Güncel
Silahla şakalaşırken kendini vurdu öldü
Mikonos Adası açıklarında göçmen botu battı: 3 ölü, 12 kayıp Dünya
Mikonos Adası açıklarında göçmen botu battı: 3 ölü, 12 kayıp