İnme hastalarına yeni çare ortaya çıktı

Editör: Murat Öztürk

İnme rehabilitasyonunda sanal gerçeklik uygulaması hakkında bilgi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. R. Berrin Akpınar, Fizyomer’de uyguladıkları inovatif tedavilerle iyileşme sürecini hızlandırdıklarını söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, “Hemipleji olarak da adlandırılan inme hastalığı, dünyada çok sayıda insanı etkileyen en yaygın ve ciddi nörolojik problem olarak tanımlanıyor. Beyin damarlarının tıkanması ya da yırtılması ve beyinde kanama olması sonucu oluşan inme kalp hastalığı ve kanserden sonra üçüncü ölüm nedeni olarak gösteriliyor” dedi.

Tıp Merkezi Uzmanı Dr. Akpınar, inmeden sonra hayatta kalanların yüzde 50-70’inin fonksiyonel bağımsızlığını yeniden kazandığını ancak yüzde15-30’unda kalıcı sakatlık görüldüğünü aktardı. İnmeden en sık etkilenen beynin yarısının, karşı tarafındaki kol ve bacakta güç kaybı ile kendini gösterdiğini dile getiren Dr. Akpınar, “Felç olan tarafta his bozulabilir, hastada denge kaybı ile görme, konuşma ve yutma fonksiyonları bozulabilir” diye konuştu.

İNME NEDİR?

İnme beyin damarlarına giden kan akışının aniden kesilmesine bağlı olarak gelişen, zihinsel ve fiziksel yeti kaybına neden olan serebrovasküler bir sağlık sorunudur.

İNME BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Vücudun tek tarafında görülen yüz, kol ve/veya bacakta hissizlik ve güç kaybı,

-Bilinç bulanıklığı veya hafıza kaybı,

-Düzgün cümleler kuramama, peltek konuşma veya hiç konuşamama,

-Kaslardaki güç kaybına bağlı olarak yutkunma güçlüğü,

-Dengesizlik, yürümekte güçlük çekme veya yürüyememe,

-Tek gözde veya her iki gözde görme kaybı,

-Şiddetli ve ani başlayan baş ağrısı,

-Baş dönmesi.