İnme riskini düşüren besinler ve diyet önerileri... Bilimsel araştırmalar ne diyor?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl dünya çapında yaklaşık 15 milyon kişi inme geçiriyor ve bu kişilerin üçte biri yaşamını yitiriyor, geri kalan üçte biri ise kalıcı sakatlıklarla yaşamını sürdürüyor. Ancak yapılan son bilimsel araştırmalar, doğru beslenme alışkanlıklarının ve belirli besinlerin inme riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

İnme, beyne giden kan akışının kesilmesi sonucu meydana gelen ve hızlı müdahale gerektiren bir durum. Ancak beslenme tarzı, genetik faktörler ve yaşam tarzı alışkanlıkları inme riskini önemli ölçüde etkileyebilir. Peki, hangi besinler inme riskini azaltabilir?

İşte bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri ışığında inme riskini düşürebilecek bazı besinler...

1. Yeşil Yapraklı Sebzeler

Yeşil yapraklı sebzeler, özellikle koyu yeşil renge sahip olanlar (örneğin ıspanak, kara lahana, pazı), beyin sağlığı için son derece faydalı. İçerdiği yüksek miktarda K vitamini ve folat sayesinde kan pıhtılaşmasını düzenler ve damar sağlığını destekler. Ayrıca, yapılan araştırmalar bu sebzelerin düzenli tüketiminin inme riskini azalttığını ortaya koydu.

Dr. Laura B. Palau, Harvard Tıp Fakültesi Kardiyoloji ve Beslenme Uzmanı, "Yeşil yapraklı sebzelerde bulunan nitrik oksit, damar sağlığını iyileştirir ve kan basıncını düşürür. Düzenli olarak bu tür sebzelerin tüketimi, inme riskinin önemli ölçüde azalmasına yardımcı olabilir" dedi.

2. Yaban Mersini ve Diğer Antosiyanin Zengini Meyveler

Yaban mersini, çilek ve yaban çileği gibi antosiyanin (doğal pigment) açısından zengin meyveler, beyin sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip. Bu meyveler, antioksidan özellikleriyle bilinir ve hücresel hasarı önleyerek, beyin damarlarını güçlendirir.

Bir çalışma, antosiyaninlerin inme riskini %10 oranında azalttığını gösterdi. 2013 yılında Harvard T.H. Chan School of Public Health tarafından yapılan bir araştırma, antosiyanin açısından zengin meyvelerin düzenli tüketiminin, inme riskini belirgin şekilde azalttığını ortaya koydu.

3. Balık (özellikle somon ve sardalya)

Balık, omega-3 yağ asitleri açısından zengin olmasıyla bilinir. Omega-3 yağ asitleri, kalp ve damar sağlığını iyileştirir, iltihaplanmayı azaltır ve kan pıhtılaşmasını engeller. Özellikle somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar, inme riskini azaltmada etkili.

Prof. Dr. Catherine A. McNamara, Oxford Üniversitesi Kardiyoloji ve Beslenme Uzmanı, "Omega-3 yağ asitleri, damar duvarlarını korur ve kan pıhtılarının oluşmasını engeller. Omega-3 alımını artırmak, inme riskini önemli ölçüde azaltabilir" açıklamasında bulundu.

4. Zeytinyağı

Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri bakımından oldukça zengindir ve kalp sağlığını desteklediği bildirildi.

Zeytinyağında bulunan polifenoller, damar sağlığını iyileştirir ve kan basıncını düşürür. Ayrıca, Akdeniz diyeti gibi sağlıklı beslenme düzenlerinde sıkça yer alan zeytinyağı, inme riskini azaltmada önemli bir role sahip.

American Heart Association tarafından yayımlanan 2020 tarihli bir araştırma, Akdeniz diyeti ile beslenen bireylerin inme riskinin %30 oranında daha düşük olduğunu göstermekte.

5. Ceviz ve Diğer Kuruyemişler

Ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişler, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar bakımından zengindir. Bu besinler, kalp sağlığını iyileştirir ve damar tıkanıklığını önler, dolayısıyla inme riskini azaltır.

Dr. Robert K. Barnard, Cleveland Clinic Kardiyoloji Uzmanı, "Kuruyemişlerin düzenli tüketimi, kan damarlarının sağlığını iyileştirir ve kan basıncını düşürerek inme riskini azaltır. Özellikle ceviz, beyin sağlığı için son derece faydalıdır" dedi.

6. Tam Tahıllar

Tam tahıllar, lif açısından zengindir ve kalp sağlığını destekler. Araştırmalar, tam tahılların düzenli olarak tüketilmesinin inme riskini önemli ölçüde azalttığını göstermekte. Bu besinler, kan şekerini dengeler ve iltihaplanmayı azaltır.

American Journal of Clinical Nutrition tarafından yayımlanan bir araştırma, günde en az 3 porsiyon tam tahıl tüketen kişilerin inme riskinin %25 oranında daha düşük olduğunu ortaya koydu.

7. Zencefil

Zencefil, anti-inflamatuar özelliklere sahip bir kök bitki. Kan dolaşımını iyileştirir, iltihaplanmayı azaltır ve kan pıhtılaşmasını engeller. Zencefilin düzenli tüketimi, inme riskini azaltabilir.

Dr. Sharon R. Weiss, Johns Hopkins Üniversitesi Beslenme Uzmanı, "Zencefil, kan damarlarını gevşetir ve kan akışını iyileştirir. Bu özellikleri, inme riskini azaltmada oldukça faydalıdır" dedi.

İnme, çoğu zaman yaşamı tehdit eden ve geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilen bir durum. Ancak, doğru beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı gıdaların düzenli tüketimi, bu riski önemli ölçüde azaltabilir. Yeşil yapraklı sebzelerden, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin balıklara kadar birçok besin, damar sağlığını iyileştirir, iltihaplanmayı azaltır ve kalp sağlığını korur.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu besinlerin inme riskini azaltmada ne kadar etkili olduğunu açıkça ortaya koydu.

Bu besinleri düzenli olarak diyete dahil etmek, inme gibi ölümcül hastalıkların önlenmesinde önemli bir adım olabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz ile inme riskini önemli ölçüde azaltabilirsiniz.